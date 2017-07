2017-07-14 15:28:26.0

Donald Trump in Frankreich Trumpelhaft: US-Präsident macht Brigitte Macron ein zweifelhaftes Kompliment

Der US-Präsident vergreift sich in der Komplimentekiste. Bei seinem Staatsbesuch in Paris hat er Brigitte Macron, die Frau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, beleidigt. Von Michael Stifter

Mit Komplimenten ist das so eine Sache. Wenn Mann zum Beispiel sagt: Wow, tolles Kleid! Dann denkt er: Wow, tolles Kleid! Dummerweise denkt Frau: Aha, sonst hab’ ich also keine schönen Kleider an!? – Lassen Sie sich bitte trotzdem nicht entmutigen, liebe Männer! Weil ganz tief drinnen freuen sie sich ja dann doch. Vielleicht.

Trump über Brigitte Macron: "Sie ist so gut in Form!"

Ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht Mann halt. Deshalb sollte Donald Trump das mit den Komplimenten ja auch lieber sein lassen. Denn Fingerspitzengefühl gehört nicht zu den 100 prägendsten Eigenschaften des US-Präsidenten – wie er in Paris gerade bewiesen hat. Als er Frankreichs Premiere Dame begrüßt, vergreift Trump sich in der Komplimentekiste: „Sie sind so gut in Form!“, sagt er beinahe verblüfft zu Brigitte Macron, um dann deren Mann einen anerkennenden Blick zuzuwerfen: „Sie ist in so einer tollen körperlichen Verfassung. Wunderschön.“

ANZEIGE

Es braucht nicht viel Fantasie, um das nicht Gesagte zu erraten, quasi das Kleingedachte: „Gut gehalten – FÜR IHR ALTER!“ Brigitte Macron ist bekanntlich 24 Jahre älter als ihr Mann. Und damit sie das auch ja nicht vergisst, erinnert Trump sie mit seinem Macho-Spruch sicherheitshalber daran. Oder war das einfach unbeholfen? Auch möglich. Jedenfalls ist er in prominenter Gesellschaft. Unvergessen, wie Silvio Berlusconi einst Barack Obama mit den Worten „Jung, hübsch, gebräunt“ lobte oder der wandelnde FDP-Herrenwitz Rainer Brüderle einer Journalistin nach einem Kennerblick attestierte, sie würde sicher ein Dirndl gut ausfüllen. Mit Komplimenten ist das halt so eine Sache.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Umfrageinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.