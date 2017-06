2017-06-02 11:08:50.0

Kommentar Trumps Klima-Stinkefinger könnte Vorbote einer neuen Weltordnung sein

Die internationale Bestürzung über Donald Trumps Ausstieg aus dem Pariser Abkommen hat drei Gründe. Vor allem gibt es eine böse Vorahnung. Von Jürgen Marks

Irgendwie ist die Welt am Freitag in eine Art Schockzustand gefallen. Dabei hat der amerikanische Präsident nur getan, was er im Wahlkampf 2016 versprochen hat. Er hat angekündigt, aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen auszusteigen.

Die internationale Bestürzung über diesen Schritt ist verständlich. Und sie hat vor allem drei Gründe: Erstens hatte man Donald Trump die Konsequenz, einen so wichtigen globalen Vertrag zu kündigen, nun doch nicht zugetraut. Zweitens befürchten die Staatenlenker negative Auswirkungen auf die globale Erderwärmung. Und drittens gibt es die böse Vorahnung, dass Trumps Klima-Stinkefinger tatsächlich für den Beginn einer neuen Weltordnung stehen wird.

Letzteres wäre sicherlich die tiefgreifendste Konsequenz. Denn in den vergangenen siebzig Jahren stand der sogenannte Westen in allen wichtigen Fragen zusammen. Aus dem Bündnis zwischen Amerika und dem westlichen Europa entstand eine tiefe Freundschaft. Die USA waren Wirtschaftslokomotive und Sicherheitsgarant innerhalb der Nato. Die EU entwickelte sich zu einem Partner auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite zerfiel der kommunistische Ostblock. In Asien stiegen China und Indien zu Wirtschaftsmächten auf.

Donald Trump: Ein Präsident auf Geisterfahrt

Knapp sechs Monate im Amt haben Donald Trump gereicht, um die europäisch-amerikanische Freundschaft zu belasten. Wie ein Elefant im Porzellanladen trampelt der Mann auf allem rum, was Europa wichtig ist. Umweltschutz, Sicherheit und Wirtschaft. Denn neben dem Pariser Abkommen stehen auch das Handelsabkommen TTIP und die Aufgabenteilung in der Nato zur Disposition.

Setzt Trump seine Geisterfahrt fort, wird er die Vereinigten Staaten isolieren. Und es werden sich neue Allianzen bilden. Nicht umsonst traf sich Kanzlerin Angela Merkel innerhalb einer Woche mit Indiens Premierminister Narendra Modi und Chinas Regierungschef Li Keqiang. Mehr als ein Fingerzeig war auch die gemeinsame deutsch-französische Reaktion auf Trumps Ankündigung. Mit der Abkehr von Amerika wird Europa enger zusammenrücken.

Ob das die USA wieder groß macht, wie Trump ständig verspricht, ist im Übrigen wenig wahrscheinlich. Die Washingtoner Aufführung “Donald gegen den Rest der Welt” wird Amerika eher kleiner machen.

Zur Verschlechterung der Beziehungen wird auch die Konsequenz des US-Präsidenten beitragen. Trump wittert nicht nur überall schlechte Deals für seine Bürger und penetriert sein egoistisches "America first", Trump ist jetzt zuzutrauen, dass er seine diplomatische Unfähigkeit entschlossen durchzieht und es zu weiteren Verwerfungen in der internationalen Zusammenarbeit kommt. Der Präsident ist kein Teamplayer. Er ist ein Eigenbrötler in einem wichtigen Amt, in der die Völker bislang Anführer kannten, die bis nach Peking dachten - und nicht nur bis nach Pittsburgh. In einer Welt, die durch die Globalisierung eng vernetzt ist, ist das eine gefährliche Veränderung.

Vermutlich sind die negativen Auswirkungen von Trumps Kündigung auf die globale Erderwärmung noch das geringste Problem. Der Präsident wird den Trend, Energie auch in Amerika umweltfreundlicher zu produzieren nicht aufhalten. Seit Jahren wächst in den USA der Anteil von Gaskraftwerken zu Lasten der Kohlekraftwerke. Auch der Anteil erneuerbarer Energien wie Wind, Sonne und Wasser ist dort auf bereits 15 Prozent gestiegen. Und wenn Trump tatsächlich die Förderung alternativer Energien kürzt, dann werden US-Unternehmen auf die hinteren Plätze rutschen, wenn es darum geht, klimafreundliche Technologien zu entwickeln und auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Am Ende kann Trump den Trend zu einer gesünderen Umwelt zwar verlangsamen, aber nicht stoppen. So mächtig ist der amerikanische Präsident nun auch nicht.

Zudem ist völkerrechtlich der Ausstieg aus dem Pariser Abkommen erst Ende 2020 möglich. Spätestens dann sind auch wieder Präsidentschaftswahlen in den USA. Bis dahin sind noch dreieinhalb Jahre Zeit. Das werden vermutlich keine guten Jahre für die Weltbevölkerung. Wichtig ist, dass sie vorbeigehen, ohne dass die Schäden tatsächlich irreparabel werden.

