USA Trumps Sohn verstrickt sich in Russland-Affäre

Donald Trump jr., der älteste Sohn des US-Präsidenten, soll nach dem Willen der Opposition vor dem Geheimdienstausschuss aussagen. Sein Vater geht vorsichtshalber auf Distanz. Von Thomas Seibert

Jede neue Enthüllung im Russland-Skandal um die Regierung von Präsident Donald Trump setzt eine ganz bestimmte Reaktionskette in Gang. Zuerst wird alles cool dementiert, dann wird alles verärgert heruntergespielt – und schließlich werden panisch Anwälte angeheuert. Auch Donald Trump jr., 39, hat sich jetzt einen Rechtsberater besorgt, nachdem er sich immer weiter in den Skandal verstrickt hatte. Ihm wird vorgeworfen, er habe sich bei der russischen Regierung belastendes Material über Hillary Clinton besorgen wollen. Vater Trump geht vorsichtshalber auf Distanz.

Trump jr. traf sich mit russischer Anwältin

Unumstritten ist, dass sich Trump jr. vor etwa einem Jahr in New York mit der russischen Anwältin Natalia Veselnitskaya traf, weil er hoffte, von ihr Dinge zu erfahren, die im Wahlkampf gegen Clinton eingesetzt werden könnten. Dies geht aus einem jetzt von Trump Jr. selbst veröffentlichten Mailwechsel hervor. Auf die Ankündigung eines Vermittlers, ihm solle Material über Clinton präsentiert werden, das den „Bemühungen Russlands und seiner Regierung“ zur Unterstützung der Präsidentschaftskampagne seines Vaters entstamme, antwortete der Trump-Sohn demnach: „Wenn es das ist, was Sie sagen, liebe ich das.“

Anwältin Veselnitskaya bestätigte dem US-Sender NBC, Trumps Leute seien sehr erpicht auf Material über Clinton gewesen. In dem Treffen mit dem jungen Trump, dem Präsidenten-Schwiegersohn Jared Kushner und Trumps damaligem Wahlkampfmanager Paul Manafort sei sie nach solchen Informationen gefragt worden, sagte die Anwältin. Doch sie habe keine solchen Erkenntnisse gehabt.

Einige US-Medien spekulieren, möglicherweise habe Moskau bei dem Treffen einen Handel anbieten wollen: belastendes Material über Clinton gegen die Aufhebung amerikanischer Sanktionen gegen Russland. US-Geheimdienste sind überzeugt, dass russische Hacker im Auftrag des Kreml interne Mails des Clinton-Wahlkampfteams anzapften und veröffentlichten, um Trump im Wahlkampf zu helfen. Offen ist, ob es eine Zusammenarbeit zwischen Moskau und Trump-Helfern gab. Deshalb ist das Treffen von Donald jr. und Veselnitskaya so wichtig. Der Anwalt des Präsidentensohns, Alan Futerfas, sprach von „viel Lärm um nichts“. An der Tatsache, dass sein Mandant willens war, von einer ausländischen Macht belastende Informationen über Clinton anzunehmen, vermag der Anwalt nichts Ungewöhnliches zu erkennen.

Donald Trump hält sich zurück

Der sonst so streitlustige Präsident selbst hält sich zurück. Seine Anwälte betonen, der 71-Jährige habe an dem Treffen mit Veselnitskaya weder teilgenommen, noch habe er davon gewusst. Einige Beobachter vermuten, dass der Präsident alles daran setzt, nicht persönlich mit der Affäre in Zusammenhang gebracht zu werden.

Donald Trump ist der neue Präsident der USA. Fakten und Zahlen zu ihm.

Donald Trump, geboren am 14. Juni 1946, ist das vierte von fünf Kindern des Immobilienunternehmers Frederick Trump Jr. und seiner Frau Mary Anne MacLeod.

Trumps Großeltern Frederick Trump und Elisabeth Christ stammen aus Kallstadt in der Pfalz und waren nach Amerika ausgewandert.

Trump studierte Wirtschaftswissenschaft an der Fordham University in New York und an der renommierten Wharton School in Philadelphia.

Schon als Student machte Trump sich selbstständig, indem er mit einem vom Vater gestellten Startkapital von 200.000 Dollar preiswert marode Häuser erwarb, sanierte und teuer weiter verkaufte.

1974 übernahm er das Unternehmen des Vaters und realisierte Bau- und Hotelprojekte in den USA und anderen Ländern. Zu den bekanntesten zählen in New York der Trump Tower, der Trump World Tower sowie das Trump Building.

Die Geschäftsfelder des Donald Trump sind vielfältig: Er investierte in Aktien, besitzt eine Modelagentur und betreibt 18 Golfplätze. Aus dem Geschäft mit Spielbanken und einer eigenen Fluglinie zog er sich dagegen zurück.

Trump veröffentlicht 16 Bücher, die als Ratgeberliteratur von Verhandlungs- und Geschäftspraxis handeln.

Trump hatte immer wieder kurze Gastauftritte in Filmen und Fernsehserien, wie in Kevin – Allein in New York, Der Prinz von Bel-Air oder Sex and the City. 2004 und 2015 war Trump Gastgeber der US-amerikanischen Comedy-Show Saturday Night Live des Senders NBC.

Donald Trump heiratete 1977 das tschechische Model Ivana Marie Zelníčková, mit der er drei Kinder hat. 1992 folgte die Scheidung. Trump war kurzzeitig mit Carla Bruni liiert, der jetzigen Gattin des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Von 1993 bis 1999 hieß Trumps Ehefrau Marla Maples. Mit der Schauspielerin hat er eine Tochter.

2005 heiratet er das Model Melania Knauss, mit der er einen weiteren Sohn hat. Inzwischen ist er achtfacher Großvater.

Trump ist ein politisches Chamäleon: 1987 registriert er sich bei den Republikanern, wechselt 1999 zur Independence Party, 2001 zu den Demokraten und 2009 wieder zu den Republikanern.

Im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft provozierte Trump mit rassistischen und sexistischen Aussagen. Er beleidigte Behinderte und drohte, seine Konkurrentin Hillary Clinton ins Gefängnis zu schicken.

Bei der US-Wahl am 8. November 2016 gelang es ihm dennoch, eine deutliche Mehrheit der Wahlmänner hinter sich zu vereinen.

Die Vertreter der Opposition in Washington sind weniger zurückhaltend. Die Erkenntnisse über das Treffen von Donald Trump jr. mit der russischen Anwältin seien der erste Beweis dafür, dass Trumps Wahlkampfteam versuchte, Clinton mithilfe Russlands zu schaden, sagte Senator Mark Warner dem Sender CNN. Warner, ein Parteifreund von Clinton, ist der Vize-Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Senat, der den Russland-Skandal untersucht. Der Ausschuss wolle Donald jr. vorladen, sagte Warner; der Präsidentensohn hat bereits seine Bereitschaft zur Kooperation mit dem Parlament signalisiert.

Dem Weißen Haus, das die Russland-Affäre schnell hinter sich lassen will, käme das Spektakel eines Auftritts von Trump jr. vor dem Geheimdienstausschuss äußerst ungelegen – denn die Vorladung würde bedeuten, dass die Russland-Saga weiter die Schlagzeilen bestimmt.

