Türkei Türkei macht Menschenrechtler Peter Steudtner den Prozess

In der Türkei hat der Prozess gegen den Deutschen Peter Steudtner begonnen. Der Menschenrechtler weist die Terrorwürfe zurück und fordert seine Freilassung. Von Susanne Güsten

Mehr als 100 Tage ist es her, dass Peter Steudtner seine Freiheit verlor. Seitdem sitzt der deutsche Menschenrechtler in einem türkischen Untersuchungsgefängnis, weil er angeblich gleich mehrere terroristische Vereinigungen unterstützt haben soll. Er selbst hält die Vorwürfe für absurd und sein Anwalt sagt, die Anklageschrift lese sich wie ein schlechter Roman. Seit gestern wird Steudtner und anderen Menschenrechtsaktivisten in Istanbul der Prozess gemacht. Er betont: „Ich habe nie in meinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt.“ Dennoch drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Fragwürdige Gerichtsverfahren dieser Art gibt es in der Türkei seit dem gescheiterten Putschversuch im Sommer 2016 jede Menge. Es gehört nicht viel dazu, um den Verdacht zu erregen, eine weitere Verschwörung zu planen. Recep Tayyip Erdogan ließ das Gericht schon vor Monaten wissen, was seiner Meinung nach in dem Fall zu tun ist: Der Präsident beschuldigte die Menschenrechtler um Steudtner, sie hätten einen neuen Staatsstreich vorbereiten wollen. Beweise dafür gibt es nicht und deshalb beantragt der 45-jährige Berliner zum Auftakt des Prozesses auch seine sofortige Freilassung.

Immerhin: Zwischen Festnahme und Prozessbeginn ist vergleichsweise wenig Zeit vergangen. Die Anklageschrift ist offenbar in aller Eile geschrieben worden, nachdem Außenminister Mevlüt Cavusoglu angesichts Proteste der Bundesregierung eine rasche Bearbeitung des Falles zugesagt hatte. Das lässt hoffen, dass die Türkei eine weitere Verschärfung der Krise mit der Bundesregierung vermeiden will. Vielleicht kommt der Deutsche tatsächlich frei. Im Gerichtssaal schildert er, wie es ihm nach der Festnahme erging. Er habe drei Tage in einer Zelle gesessen, ohne Verbindung zur Außenwelt. Da er kein Türkisch kann, verstand er nicht, was die Polizisten ihm sagten.

Peter Steudtner in der Türkei mit bizarren Vorwürfen konfrontiert

Die Ankläger konfrontieren ihn mit bizarren Vorwürfen zu einem vermeintlichen deutschen Überwachungsprogramm namens „Elephant“. Und so muss er erläutern, gemeint sei wohl „Elefand“ – die Abkürzung steht für die Elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland. Es ist ein Angebot des Auswärtigen Amtes, um bei Katastrophen wie Erdbeben betroffene Bundesbürger rasch kontaktieren zu können. Wie viele Deutsche im Ausland hatte sich auch Steudtner dort registriert. Das hätten die Ankläger leicht herausfinden können. Aber das hätte nicht ins Bild gepasst.

Und dieses Bild sieht so aus: Zusammen mit anderen Menschenrechtlern trifft sich Steudtner im Juli zu einer Geheimsitzung auf der Insel Büyükada nahe Istanbul, um staatsfeindliche Gruppen in der Türkei zu einem Aufstand anzustacheln. Die Schuldvorwürfe gründen auch auf den Aussagen eines Übersetzers, der für das Seminar angeheuert worden war. Dabei ging es unter anderem um Datensicherheit für Menschenrechtsaktivisten – der Dolmetscher vermutete staatsfeindliche Aktivitäten und ging zur Polizei. Aus dem Treffen von Aktivisten, darunter Vertreter von Amnesty International, wurde so in den Augen des türkischen Staates eine Besprechung von Umstürzlern.

Deutsche Gefangene: Mesale Tolu, Peter Steudtner, Deniz Yücel 1 von 15 vorherige Seite nächste Seite

In der Türkei sind mindestens elf Bundesbürger aus politischen Gründen inhaftiert, die Dunkelziffer dürfte noch höher sein.



Die Inhaftierungen haben eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst.



Die Bundesregierung fordert die Freilassung der Deutschen - bislang ohne Erfolg.



Namentlich genannt werden in dem Streit immer wieder drei Gefangene:



Mesale Tolu (33): Am 30. April nahmen Polizisten Tolu in ihrer Wohnung in Istanbul fest, später wurde gegen sie Untersuchungshaft verhängt. Ihr Ehemann war bereits zuvor inhaftiert worden.



Tolu wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen. Nach Angaben ihrer Anwältin drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft.



Die Anklage beruft sich auf die Teilnahme Tolus an vier Veranstaltungen. Zudem soll in ihrer Wohnung Propagandamaterial gefunden worden sein.



Tolu stammt aus Ulm. In Istanbul arbeitete sie als Journalistin und Übersetzerin für die linke Agentur Etha. Sie hat ihren zweijährigen Sohn bei sich im Frauengefängnis in Istanbul.



Peter Steudtner (45): Steudtner, sein schwedischer Kollege Ali Gharavi und acht weitere Menschenrechtler wurden am 5. Juli bei einem Menschenrechtsseminar auf der Istanbul vorgelagerten Insel Büyükada festgenommen.



Steudtner sitzt im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul in U-Haft. Ihm wird nach Angaben seines Anwalts Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.



Der Menschenrechtler hatte keine Verbindungen zur Türkei und wollte nach dem Seminar nach Berlin zurückkehren, wo er mit seiner Familie lebt. Steudtners Anwalt sagt, die Anklageschrift lese sich "wie ein schlechter Roman".



Deniz Yücel (44): Der Welt-Korrespondent stellte sich am 14. Februar der Polizei, am 27. Februar wurde gegen ihn U-Haft verhängt. Das Gericht begründete das mit dem Verdacht der Terrorpropaganda und der Volksverhetzung.



Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigte Yücel außerdem öffentlich, ein Terrorist und deutscher Spion zu sein, ohne dafür Belege zu präsentieren. Eine Anklageschrift hat die Staatsanwaltschaft immer noch nicht vorgelegt.



Mit dem Fall beschäftigt sich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).



Yücel hat neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Er sitzt wie Steudtner im Gefängnis in Silivri.

Prozess gegen Steudtner belastet Beziehung zwischen Deutschland und Türkei

In dem Prozess geht es um mehr als das Schicksal des Berliners. Die Bundesregierung hat in Ankara klar zu verstehen gegeben, dass eine Normalisierung des Verhältnisses beider Staaten nur bei Freilassung von Häftlingen wie Steudtner oder den Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu möglich ist.

