Online-Petition Über 35.000 Menschen stellen sich hinter Journalist Deniz Yücel

Innerhalb von zwölf Stunden haben über 35.000 Menschen eine Petition zur Unterstützung von Deniz Yücel unterzeichnet. Der deutsch-türkische Journalist sitzt in Istanbul in U-Haft.

Mehr als 35.000 Menschen haben binnen zwölf Stunden einen offenen Brief zur Unterstützung des in Istanbul inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel unterzeichnet. Der Schriftsteller und Satiriker Shahak Shapira stellte den Aufruf zum Mitzeichnen in der Nacht zum Dienstag online, wie die Plattform change.org mitteilte.

Auf der deutsch-türkischen Internetseite heißt es "Freiheit für Deniz" und dass sich die Petition "an die ganze fucking Welt" richte.

In dem Petitionstext steht weiter: "Für die Freiheit von Information, Meinung, Wort und Kunst. Gemeinsam für und mit Deniz Yücel und allen zur Zeit in der Türkei inhaftierten Kolleginnen und Kollegen."

Außerdem wird Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10.12.1948 zitiert: „Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“

Der Auslandskorrespondent der Tageszeitung Die Welt hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt und war daraufhin in Gewahrsam genommen worden. Am Montagabend wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Nach Angaben der Welt wird ihm Aufwiegelung der Bevölkerung und Terrorpropaganda vorgeworfen. Laut türkischem Recht kann die Untersuchungshaft bis zu fünf Jahre dauern. AFP/AZ

