2017-05-13 07:57:00.0

Kommentar Verhaftete deutsche Journalistin: In Erdogans Türkei herrscht Willkür

Nach dem deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel sitzt nun auch die deutsche Journalistin Mesale Tolu in Haft. Das darf die Bundesregierung nicht akzeptieren. Von Winfried Züfle

Die Ulmer Journalistin Mesale Tolu sitzt seit Anfang Mai in der Türkei in Untersuchungshaft. Nun gehen Bürger in Ulm auf die Straßen, um für die Freilassung der jungen Mutter zu kämpfen. Auch die Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz war mit dabei. (kat)