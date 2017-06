2017-06-01 16:55:15.0

Interaktive Weltkarte Von 1899 bis heute: Welche US-Präsidenten wo Kriege führten

Vietnamkrieg, Drohnenangriffe, Vergeltungsschläge: In der US-amerikanischen Geschichte haben militärische Interventionen Tradition. Das zeigt ein Blick auf die Weltkarte. Von Axel Hechelmann

Trump droht, er poltert, er twittert: Der US-Präsident gilt vielen Staatschefs, Politikern und Bürgern auf der ganzen Welt als unberechenbar und gefährlich. Zuletzt schickte er Langstreckenbomber zu Übungen nach Südkorea, nannte die Deutschen "böse, sehr böse" und schloss einen Waffendeal über rund 110 Milliarden Dollar mit Saudi-Arabien ab.

Auch führende deutsche Friedensforscher sehen in Donald Trumps Präsidentschaft eine "Zäsur mit vielen Ungewissheiten", wie es in ihrem am Dienstag vorgestellten Friedensgutachten 2017 heißt.

Auf Trumps Drohgebärden folgten auch bereits militärische Aktionen. Im April setzte er die "Mutter aller Bomben" gegen den sogenannten Islamischen Staat ein und übte Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien. Der Präsident ließ dutzende Präzisionsraketen auf eine Luftwaffenbasis der Armee von Machthaber Baschar al-Assad abfeuern. Die weltweiten Reaktionen bewegten sich zwischen Zustimmung und scharfer Kritik.

Interaktive Karte: Die US-Präsidenten und ihre Interventionen

Unabhängig davon, wie man die Angriffe bewertet: Sie stehen in einer langen historischen Tradition. Von Coolidge bis Roosevelt, von Bush bis Obama - im vergangenen Jahrhundert und bis heute gab es keinen US-Präsidenten, der seine Truppen nicht in ein fremdes Land geschickt oder die Stationierung fortgeführt hätte.

So intervenierten die USA im 20. und 21. Jahrhundert in Nicaragua, führten den Vietnam-Krieg oder begannen damit, Menschen mithilfe von Drohnen zu töten. Dabei lassen sich kaum Unterschiede beobachten, ob der Präsident nun dem demokratischen oder dem republikanischen Lager angehörte.

In unserer interaktiven Karte geben wir einen Überblick darüber, in welche Länder US-amerikanische Präsidenten seit 1899 bereits ihre Truppen oder militärisches Material geschickt haben. Unter dem Oberbegriff "Interventionen" fassen wir hier die verschiedensten Arten amerikanischer Einflussnahme auf fremdem Boden zusammen: Kriege, Unterstützung von Rebellen, Drohnenangriffe, aber beispielsweise auch die Atombomben-Abwürfe über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki.

Zusätzlich erfahren Sie mit einem Klick auf das jeweilige Land (Sie können auch in die Karte zoomen), welcher Präsident zu welcher Zeit für eine Intervention verantwortlich war.

Die Karte wird nicht richtig dargestellt? Sie wollen die Karte im Vollbild-Modus anschauen? Dann geht's hier entlang!