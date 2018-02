2018-02-02 20:41:00.0

Koalitionsverhandlungen Was passiert jetzt wohl mit den Chefs in der Groko?

Als Parteivorsitzende haben Horst Seehofer und Martin Schulz einen Freifahrtschein ins Kabinett. Beide sind aber angezählt und würden Plätze blockieren, auf die andere scharf sind. Von Michael Stifter

Zumindest so viel steht fest: Wenn Horst Seehofer ein Ministerium will, dann wird er es auch bekommen. Und zwar nicht irgendeins. Für einen CSU-Chef muss es schon etwas mit Gewicht sein. Arbeit und Soziales zum Beispiel. Erfahrung hat der 68-Jährige mehr als genug. Und demnächst auch eine Menge Zeit. Schließlich will er sein Amt als bayerischer Ministerpräsident versprochenermaßen spätestens Ende März an Markus Söder abgeben. Dann wäre der Weg nach Berlin frei. Bleibt nur die Frage: Will Seehofer überhaupt noch zurück in die Hauptstadt?

Streit zwischen Merkel und Seehofer: Eine Chronologie

31. August 2015: «Wir schaffen das», sagt Merkel über die Bewältigung der Flüchtlingszahlen. Kurz darauf lässt sie die Grenzen offen, als Schutzsuchende massenweise von Ungarn über Österreich nach Deutschland einreisen. Seehofer nennt das einen Fehler.



9. Oktober 2015: Der CSU-Chef droht Merkel mit einer Verfassungsklage, falls der Bund den Flüchtlingszuzug nicht eindämmen sollte. Rund zwei Monate später legt er das Vorhaben zu den Akten, nachdem sich ein CDU-Parteitag für eine deutliche Reduzierung der Zahlen aussprach.



20. November 2015: Auf dem CSU-Parteitag in München brüskiert Seehofer die Kanzlerin auf offener Bühne. Er kritisiert sie fast eine Viertelstunde lang, während sie neben ihm steht.



3. Januar 2016: Seehofer nennt erstmals eine konkrete Obergrenze: «maximal 200.000» Flüchtlinge pro Jahr. Merkel ist strikt dagegen.



21. Januar 2016: Wegen seiner «tiefen Enttäuschung» bezeichnet Seehofer im Sender N-TV das Vertrauensverhältnis zu Merkel als «angeknackst».



22. Januar 2016: Merkel sagt auf dem CDU-Neujahrsempfang in Greifswald, dass die Zahl der Flüchtlinge «spürbar reduziert» werden müsse.



10. Februar 2016: Seehofer nennt die Grenzöffnung für Flüchtlinge im Herbst 2015 «eine Herrschaft des Unrechts».



Ende Februar 2016: Ob seine Partei Merkel wieder als Kanzlerkandidatin unterstützen werde? «Nächste Frage», sagt Seehofer dem «Spiegel».



25. Juni 2016: Bei einer Unionsklausur in Potsdam bemühen sich Merkel und Seehofer um Einigkeit. Sie kündigen sechs CDU/CSU-Kongresse zu gesellschaftlichen Themen für die kommenden Wochen an. Bereits zuvor hatte Seehofer wieder «ein Fundament des Vertrauens» erkannt.



Mitte September 2016: Merkel sagt der «Wirtschaftswoche», sie wolle ihren Wir-schaffen-das-Satz «am liebsten kaum noch wiederholen».



19. September 2016: Nach dem CDU-Wahldesaster in Berlin gibt Merkel in Sachen Flüchtlingspolitik zu, «dass wir eine Zeit lang nicht ausreichend Kontrolle hatten». Seehofer begrüßt diese Stellungnahme.



24. Oktober 2016: Seehofer sagt, dass er keine CSU-Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl anstrebt - schließt sie aber auch nicht völlig aus.



5. November 2016: Merkel nimmt erstmals nicht an einem CSU-Parteitag teil. Ein Antrag, dass die CSU keine weitere Amtszeit Merkels unterstützen solle, fällt bei den Delegierten allerdings durch.



20. November 2016: Merkel kündigt ihre vierte Kanzlerkandidatur an.



24. November 2016: Der CSU-Chef macht eine Begrenzung der Zuwanderung zur Bedingung für eine erneute Regierungsbeteiligung. Später präzisiert er, dass er ohne Obergrenze lieber in die Opposition gehen würde.



5. Dezember 2016: Ein CDU-Parteitag spricht sich gegen die doppelte Staatsbürgerschaft aus. Merkel will den Beschluss nicht umsetzen. Doch Seehofer ist zufrieden mit der «Gesamtentwicklung» der CDU.



30. Januar 2017: Der CSU-Vorstand gibt einstimmig grünes Licht, Merkel auch zur eigenen Kanzlerkandidatin auszurufen.



6. Februar 2017: In einer Sitzung beider Parteipräsidien erklärt Seehofer offiziell die Unterstützung der CSU für Merkel. dpa

Seehofer ist Garant für bundespolitischen Einfluss der CSU

Ein Satz, den CSU-Leute gerade gerne sagen, wenn es um die Zukunft ihres angeschlagenen Anführers geht, lautet ungefähr so: Horst Seehofer ist ein politisches Schwergewicht, keiner könnte den bundespolitischen Einfluss der CSU besser garantieren als er. Das hat nicht nur mit der üblichen Lobhudelei zu tun. Seehofers Wort gilt immer noch etwas. Sein Wechsel würde allerdings einen personellen Kollateralschaden anrichten. Denn die Sitzplätze am Kabinettstisch sind nun einmal begrenzt und mehr als drei CSU-Leute werden dort nicht Platz nehmen.

CSU-Chef Horst Seehofer hat in eindringlichen Worten vor Verzögerungen oder einem Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit der SPD gewarnt.

Wer sitzt außer Seehofer am Kabinettstisch?

Seehofers Wort gilt immer noch etwas. die noch ein bisschen gespannter als die anderen auf die Entscheidung ihres Chefs warten. Der Flurfunk sagt seit Monaten, dass Andreas Scheuer gesetzt ist. Er gehört schließlich schon lange zu den Berlinern in der CSU. Seit 2002 sitzt er im Bundestag und bevor er Generalsekretär wurde, hat er bereits Regierungserfahrung als Staatssekretär im Verkehrsministerium gesammelt. Das sollte fürs Erste genügen. Ein weiterer potenzieller Posten ist für eine Frau reserviert. Nach der Rückkehr der früheren Verbraucherministerin Ilse Aigner 2013 in den Freistaat und dem Abschied der bisherigen Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt soll die erste CSU-Reihe nicht zur reinen Männerveranstaltung werden. Die besten Chancen, diese Lücke zu füllen, hat Dorothee Bär, Digital-Expertin, Staatssekretärin und stellvertretende Generalsekretärin. Sollte Seehofer den dritten freien Platz selbst einnehmen, würde ausgerechnet ein CSU-Mann zum großen Verlierer, dem sogar politische Gegner eine gute Bilanz attestieren: Gerd Müller. Der Allgäuer steckt viel Herzblut in sein Amt als Entwicklungsminister. Ob das für eine Weiterbeschäftigung reicht?

Wer könnte welches Amt in einer neuen GroKo... Die einzige sichere Personalie, sollte es erneut zu einer Großen Koalition kommen, ist Angela Merkel. Aus der geschäftsführenden würde wieder eine reguläre Bundeskanzlerin werden. Foto: John Macdougall/afp

Schwierige Personalfragen in der SPD

In der SPD ist die Sache sogar noch komplizierter. Der Parteivorsitzende Martin Schulz hat einen beispiellosen Absturz vom Heilsbringer zum Buhmann hinter sich. Viele Genossen lasten ihm zudem die verheerenden Umfragezahlen der vergangenen Tage an. Und die Jusos laufen Sturm gegen eine neue GroKo. Es ist noch nicht lange her, dass Schulz im Brustton der Überzeugung versichert hat, niemals als Minister unter Angela Merkel dienen zu wollen. Doch inzwischen gehen die Sozialdemokraten davon aus, dass er trotz aller Beteuerungen versuchen wird, sich in ein Ministerium zu retten. Würde ihm die SPD das verwehren, kann sie ihn auch gleich als Parteichef stürzen. Das würde die Aussichten von Sigmar Gabriel schlagartig verbessern. Der ist zwar beliebt wie nie, muss aber trotzdem um seinen Job als Außenminister zittern, den der Europapolitiker Schulz für sich reklamieren könnte. Von einem Kabinett ohne Schulz könnte auch Andrea Nahles profitieren. Die Fraktionsvorsitzende, die den Chef schon beim Parteitag in den Schatten redete, bekäme dann noch mehr Einfluss.