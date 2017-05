2017-05-11 22:45:00.0

ARD "Deutschlandtrend" Wenig Zustimmung für von der Leyen - Wenig Vertrauen in die Bundeswehr

Laut ARD-"Deutschlandtrend" sind die Zustimmungswerte für Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gesunken. Auch das Vertrauen in die Bundeswehr ist geringer geworden.

Die Zustimmungswerte für Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sind vor dem Hintergrund der Diskussion über Rechtsextremismus in der Bundeswehr deutlich gesunken. Dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-"Deutschlandtrend" zufolge sind 58 Prozent der repräsentativ Befragten mit der Arbeit der Ministerin weniger oder gar nicht zufrieden. 38 Prozent sind sehr zufrieden oder zufrieden, das sind 16 Prozentpunkte weniger als im April. Ebenfalls 38 Prozent halten von der Leyen für eine gute Besetzung als Verteidigungsministerin.

ARD "Deutschlandtrend": Vertrauen in Bundeswehr gesunken

Auch das Vertrauen in die Bundeswehr ist geringer geworden. 49 Prozent der Befragten, zehn Prozentpunkte weniger als im Juli 2016, haben sehr großes beziehungsweise großes Vertrauen in die Truppe. Genauso viele Menschen haben wenig oder kein Vertrauen in die Bundeswehr.

ANZEIGE

65 Prozent sind der Auffassung, dass es der Bundeswehr an Führung und Kontrolle fehlt. 25 Prozent teilen diese Ansicht nicht. 35 Prozent sind der Meinung, rechtsradikales Gedankengut sei in der Bundeswehr stärker verbreitet als in der übrigen Gesellschaft. 58 Prozent glauben das nicht. Für die Umfrage wurden von Montag bis Mittwoch 1000 Menschen befragt. afp/AZ

Lesen Sie auch:

Lammert attackiert das Verfassungsgericht

Merkel will vorerst nicht mehr Soldaten nach Afghanistan schicken