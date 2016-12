2016-12-21 18:07:07.0

Elterngeld Wenn der Papa daheimbleibt

Das Elterngeld hat das Verständnis von Familie in Deutschland grundlegend verändert. Viele feiern es als Erfolgsgeschichte. Doch eine echte Hilfe ist es längst nicht für alle. Von Alexander Sing

Es klappert laut, Holz auf Holz. Die kleine Greta hat sich an der Krippe bedient und lässt jetzt Ochs und Esel über den Esstisch galoppieren. Andreas Böck ruft sie zu sich. Die Zweijährige flitzt auf Socken zu ihrem Papa, klettert auf seinen Schoß und schnappt sich einen der Lebkuchen, die auf einem Teller vor ihr liegen. Trautes Familienglück in Türkheim im Unterallgäu. Dass Vater und Tochter so ein inniges Verhältnis haben, liegt auch daran, dass Andreas Böck nach Gretas Geburt zwei Monate nicht zur Arbeit ging. Stattdessen blieb er zu Hause, lernte seine jüngste Tochter kennen, half seiner Frau Alessandra. Möglich gemacht hat es das Elterngeld.

Auch bei seiner älteren Tochter, der siebenjährigen Frida, genoss Böck schon die Elternzeit, der zehnjährige Sohn Levi wurde noch vor der Einführung des Elterngelds geboren. „Leider“, sagt der dreifache Vater. „So intensiv Zeit mit dem Kind zu verbringen, geht später in der Regel nicht mehr. Ich würde jedem Vater raten, es zu machen.“ Böck wäre auch gerne länger als zwei Monate in Elternzeit gegangen. Doch das konnte sich die Familie nicht leisten. Der Sozialpädagoge ist der Hauptverdiener, länger als zwei Monate wären sie mit den zwei Dritteln seines Gehalts, die das Elterngeld ersetzt, nicht ausgekommen. Und: „Auch die zwei Partnermonate muss man sich leisten können. Ein großer Urlaub war in dem Jahr nicht drin.“

2014 beantragte jeder dritte junge Vater Elterngeld

Die Situation der Böcks steht stellvertretend für die vieler deutscher Familien. Zwar beantragten 2014 schon ein Drittel aller jungen Väter Elterngeld. Der Anteil ist seit der Einführung vor zehn Jahren stetig gestiegen. Die durchschnittliche Bezugsdauer ist bei Männern laut Statistischem Bundesamt aber nur 3,1 Monate. Frauen bleiben dagegen im Schnitt 11,6 Monate zu Hause, so gut wie jede Mutter übernimmt damit den Hauptteil der Erziehung im ersten Jahr. Die sogenannten Partnermonate haben also ihren eigentlichen Zweck nur bedingt erfüllt. Sie sollten einen Anreiz dafür schaffen, dass beide Elternteile zu Hause bleiben. Wer sie in Anspruch nimmt, bekommt zwei Monate länger Elterngeld. Doch für die Väter bleibt es meist nicht mehr als eine schöne Auszeit. Andere Männer fürchten gar Nachteile bei der Karriere. Laut einer Forsa-Umfrage gehen 41 Prozent der Väter davon aus, dass das Thema Elternzeit bei ihrem Arbeitgeber nicht gut ankommt.

Trotzdem sei ein Umdenken hier schon im Gange, sagt die Soziologin Irene Gerlach. Sie erforscht Familienpolitik an der Uni Münster und betont: „Bei jungen Vätern tut sich extrem viel, sie wünschen sich eine partnerschaftliche Aufteilung der Erziehung.“ Das werde auch immer mehr gesellschaftlich akzeptiert. Gerlach hält das Elterngeld für eine der erfolgreichsten familienpolitischen Maßnahmen überhaupt. Dass die Geburtenrate in den vergangenen Jahren so angestiegen ist, sei vor allem auf das Elterngeld zurückzuführen. 2015 lag sie mit knapp 738000 Geburten auf dem höchsten Stand seit der Jahrtausendwende. Zum Vergleich: Als das Elterngeld vor zehn Jahren eingeführt wurde, gab es noch 65000 Babys weniger. Das 2015 eingeführte Elterngeld Plus, das doppelt so lang und dafür halb so hoch ausgezahlt wird, wenn beide Eltern in Teilzeit arbeiten, biete laut Gerlach zudem mehr Flexibilität beim Wiedereinstieg in den Beruf. Immerhin 17 Prozent der Eltern nähmen die Möglichkeit in Anspruch. Doch genau hier setzen auch die Kritiker des Elterngeldes an. Der Vorwurf: Es fördere vor allem gut situierte, besser verdienende Familien, in denen beide Elternteile schon vor der Geburt gut verdient haben. Geringverdiener fielen durch das Raster.

Förderung von studierenden Eltern scheint finanziell kaum möglich

So wie Maximilian Gründl und Bianca Marwaha aus Augsburg. Das Paar hat zwei Kinder und studiert, er Lehramt, sie BWL. Daneben noch viel zu arbeiten und sich gleichzeitig um die Kinder zu kümmern, sei ein Ding der Unmöglichkeit, sagen sie. „Wir haben vor der Geburt unseres Jüngeren in den Semesterferien in Schichtarbeit gejobbt, weil es da das meiste Geld in kurzer Zeit gibt“, sagt der 31-jährige Gründl. Denn wie viel Elterngeld jemand bekommt, hängt davon ab, wie viel er vor der Geburt verdient hat. Hat er wenig oder gar nicht gearbeitet, bekommt er einen Mindestbetrag von 300 Euro. „Davon kann man nicht mal die Miete zahlen“, sagt Gründl. Auch seien die meisten Studiengänge nicht auf Studenten mit Kindern ausgelegt, es fehle an flexiblen Prüfungsterminen, Pausiermöglichkeiten und speziellen Förderungen. „Dabei ist die Studienzeit eigentlich super, um Kinder zu bekommen. Man ist flexibler als in der Arbeitswelt und hat mehr Energie“, sagt Bianca Marwaha. Sie und ihr Freund bereuten die Elternschaft trotz aller Schwierigkeiten nicht.

Eine Förderung von Studenten und anderen Geringverdienern scheint aber rein finanziell kaum möglich. Das Elterngeld nimmt schon jetzt zwei Drittel des gesamten Budgets des Familienministeriums ein. 2015 kostete es den Staat 5,8 Milliarden Euro. Insgesamt flossen seit der Einführung 2007 41 Milliarden an Steuermitteln, für mehr Geburten, mehr väterliches Engagement und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Im Haushalt für 2017 wird die Rekordsumme von 6,4 Milliarden Euro bereitgestellt. Als „Investitionen in den Zusammenhalt und in die Zukunft unseres Landes“ bezeichnet Familienministerin Manuela Schwesig die Gelder. Auch der Kinderfreibetrag soll 2017 steigen. Der Staat lässt sich die Familien einiges kosten.