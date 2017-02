2017-02-23 06:45:00.0

Feinstaubwerte Werden "stinkende" Diesel-Fahrzeuge aus der Stadt verbannt?

Autos mit Diesel-Motor, die nicht dem neuesten Standard entsprechen, erhöhen die Feinstaubwerte. Sie könnten aus Städten verbannt werden. Wo in Bayern Grenzen überschritten werden. Von Joachim Bomhard

In Stuttgart soll es ab dem kommenden Jahr Fahrverbote für bestimmte Fahrzeuge geben, wenn wieder einmal die Belastung der Luft mit Feinstaub die zulässigen Grenzwerte zu oft überschreitet. Insbesondere Diesel-Fahrzeuge, die älter als zwei Jahre sind und nicht die Euro-6-Abgasnorm einhalten, könnten ausgesperrt werden. In Stuttgart werden die international geltenden Grenzwerte am häufigsten überschritten.

Wo entsteht Feinstaub?

Dieselruß, Reifenabrieb oder Abgase von Industrie-, Kraftwerks- oder Heizungsanlagen können den schädlichen Feinstaub verursachen. Für Teilchen mit einem maximalen Durchmesser von 10 Mikrometer (entspricht einem tausendstel Millimeter) liegt der Tagesgrenzwert bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter, er darf nicht öfter als 35 Mal im Jahr übertreten werden.

Was bewirkt Feinstaub?

Je nach Größe dringen die Schadstoffpartikel unterschiedlich tief in den menschlichen Stoffwechsel ein. Ultrafeine Teilchen mit weniger als 2,5 Mikrometern Durchmesser können sich in Bronchien und Lungenbläschen festsetzen und sogar ins Blut übergehen. Kurzfristig können Asthma-Attacken und Husten auftreten, auf lange Sicht kann Feinstaub auch chronische Atemwegserkrankungen, Lungenkrebs, Bluthochdruck, Schlaganfälle oder Herzinfarkte auslösen. Umweltbehörden gehen von jährlich rund 10.600 so verursachten vorzeitigen Todesfällen in Deutschland aus.

Wie viel Feinstaub wird in bayerischen Städten ausgestoßen?

Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt ist die Höchstgrenze für Feinstaub von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft in diesem Jahr schon an vielen Tagen überschritten worden. Hier der aktuelle Stand bis 21. Februar.

München: Messstation am Stachus: 20 Überschreitungstage.

München: Landshuter Allee: 19.

Augsburg: Karlstraße: 18.

Neu-Ulm: Gabelsbergerstraße: 11.

Nürnberg: Von-der-Tann–Straße: 22.

Würzburg: Stadtring Süd: 20.

Wo gab es 2016 im übrigen Bundesgebiet die häufigsten Überschreitungen des Grenzwertes?

Stuttgart: Am Neckartor: 63.

Halle/Saale: Paracelsusstraße: 26.

Gelsenkirchen: Kurt-Schumacher-Straße: 26.

Esslingen: Grabbrunnenstraße: 26.

Leipzig: Lützner Straße: 21.

Tübingen: Mühlstraße: 21.

Stuttgart: Arnulf-Klett-Platz: 20.

Berlin-Neukölln: Karl-Marx-Straße: 18. (Quelle: Umweltbundesamt)

Was ist die Euro-6-Norm?

Für Autos, Lkw und Motorräder gibt es europaweit geltende Vorschriften. Darin sind Grenzwerte für giftige und klimaschädliche Stoffe festgelegt, die Fahrzeuge bei laufendem Motor ausstoßen dürfen. Je nach Schadstoffausstoß sind die Fahrzeuge in einzelne Klassen aufgeteilt und bekommen entsprechende farbige Plaketten, sofern eine Abgasreinigung eingebaut ist.

Die besonders schadstoffarme Klasse Euro 6 ist seit September 2014 für alle neuen Pkw-Typen und seit September 2015 für alle neuen Pkw verbindlich vorgeschrieben. Für Fahrzeuge mit Ottomotor gilt ein Stickoxid-Grenzwert von 60 Milligramm pro Kilometer. Für Diesel gelten 80 Milligramm. Deren Motoren dürfen zudem nicht mehr als 4,5 Milligramm Rußpartikel pro Kilometer ausstoßen. Für sie gibt es seitdem auch einen Grenzwert für Feinstaubpartikel, für Ottomotoren mit Direkteinspritzung erst jetzt.

Wie schaut es bei Lastwagen und Bussen aus?

Für sie gilt seit Ende 2012 ähnlich eine Abgasnorm Euro VI.

Wie viele besonders schadstoffarme Autos fahren bereits auf Deutschlands Straßen?

Anfang 2016 gab es in Deutschland etwa 3,1 Millionen Pkw mit der Emissionsklasse 6, davon rund 1,4 Millionen Diesel. Knapp 11000 Busse und 81000 Laster sowie rund 74000 Sattelzugmaschinen erfüllten die Abgasnorm Euro IV.

Wie sind sie gekennzeichnet?

Bisher noch gar nicht. Aber die Stimmen werden immer lauter, eine blaue Plakette einzuführen, damit sie sich von den „Stinkern“ besser unterscheiden. Auch die Kontrolle von Fahrverboten ließe sich dadurch erleichtern.

Was bringt das in Baden-Württemberg beschlossene mögliche Fahrverbot?

Aus einem Gutachten zur Lage in Stuttgart geht hervor, dass eine Fahrberechtigung nur für Diesel mit Euro 6 und Benziner mit mindestens Euro 3 alle anderen möglichen Maßnahmen zur Feinstaubreduzierung um Längen schlägt. Die Stickoxidwerte ließen sich um 95, die für Feinstaub um 14 Prozent senken.

Was wären diese anderen möglichen Maßnahmen?

Lkw-Durchfahrtverbote, mehr Elektromobilität, Tempolimit oder auch Citymaut, um den Verkehr auf Bus, U- und S-Bahn sowie Fahrrad umzulenken. (mit dpa, afp)

