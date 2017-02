2017-02-21 21:40:00.0

Flüchtlingskrise Wie Europa mit Grenzzäunen aufrüstet

Nicht nur die spanische Exklave Ceuta schottet sich vor Flüchtlingen ab. Immer mehr Länder schotten sich auf hunderten Kilometern ab. Ein Überblick. Von Andreas Baumer

Noch vor wenigen Wochen ließ die EU-Außenbeauftragte, Federica Mogherini, keinen Zweifel daran, was sie von Beton, Mörtel und Stacheldraht an Grenzen hält. „Wir Europäer feiern, wenn Mauern eingerissen und Brücken gebaut werden“, sagte sie unmissverständlich. Die etwa 850 Flüchtlinge, die es in den vergangenen Tagen in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta schafften, liefern derzeit ganz andere Bilder. Sie klettern zu hunderten über einen sechs Meter hohen Stacheldrahtzaun, um in den EU-Außenposten an der marokkanischen Küste zu gelangen.

Es sind Sperranlagen wie die vor Ceuta, die es der Europäischen Union möglicherweise schwerer machen dürften, die von US-Präsident Donald Trump geplante 2000 Kilometer-Mauer zu Mexiko zu verurteilen. Europa schottet sich nämlich seit Jahren selbst zunehmend ab. Etwa 65 Grenzmauern und -zäune gebe es aktuell weltweit, sagt Geograf und Mauerexperte Reece Jones von der University of Hawaii. Drei Viertel davon seien erst in den vergangenen 20 Jahren überwiegend in Europa errichtet worden.

ANZEIGE

Bulgarien, Ungarn und Norwegen haben Zäune bauen lassen

Beispiel Calais, unweit des Ärmelkanals. Dort steht seit Dezember ein Wall, der sich über einen Kilometer erstreckt und vier Meter hoch ist. Seinen ursprünglichen Zweck erfüllt er allerdings nicht mehr. Das chaotische Flüchtlingslager in der Nähe, im Volksmund schlicht „Dschungel“ genannt, löste die französische Regierung zuvor auf. Bulgarien hat schon 2015 reagiert. Das Land teilt mit der Türkei eine 270 Kilometer lange Grenze. Mehr als 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs beschloss die Regierung, seine Sperranlage auf etwa 160 Kilometer auszuweiten.

Die emotionalsten Bilder 2016 Die Flüchtlingskrise im Mittelmeer war stets ein Thema im Jahr 2016. Auf dem Bild winken zwei Flüchtlinge nördlich von Libyen ein Rettungsschiff herbei. Foto: Aris Messinis, AFP PHOTO

Keine Mauer, dafür ein meterhoher Stacheldrahtzaun steht an Ungarns fast 500 Kilometer langer Grenze zu Kroatien und Serbien. Dem konnten offenbar auch Estland und Lettland etwas abgewinnen. Die Baltikumsstaaten sehen nicht nur Flüchtlinge als Problem. Sie haben auch vor russischen Soldaten oder Söldnern Angst. Deshalb hat Lettland damit begonnen, eine gut zweieinhalb Meter hohe und mit Stacheldraht gesicherte Befestigung zu errichten. Diese soll ein Drittel der 276 Kilometer langen Grenze schützen. Estland will 2018 nachziehen. Ein 110 Kilometer langer Zaun ist dort geplant. Sorgen gibt es auch in Norwegen. 2015 gelangten Tausende Flüchtlinge über Russland ins Land. Deshalb ließ die Regierung im Herbst den wohl nördlichsten Grenzzaun der Welt errichten.

Flüchtlingskrise fördert den Trend zum Bau von Mauern und Zäunen

Europas Abschottungspolitik sei nicht neu, sagt EU-Experte Raphael Bossong von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die EU-Außengrenzen seien auch schon vor 2015 recht undurchlässig gewesen. Die Flüchtlingskrise habe den Trend zum Bau von neuen Mauern und Zäunen allerdings verschärft. Ähnlich wie in den USA seien in Europa nationalistische Strömungen stärker geworden, sagt US-Professor Jones. Das habe den Drang zu mehr Abschottung gefördert. „Viele Bürger befürchten, dass Zuwanderer unerwünschte kulturelle Änderungen bringen könnten“, erklärt der Geografie-Experte. Hinzu kämen wirtschaftliche Abstiegsängste.

Mögliche Einwanderer abschrecken könnten gut bewachte Grenzanlagen auf kurze Sicht schon, sagen beide Experten. Langfristig würden sich viele Flüchtlinge aber andere, gefährlichere Wege suchen, um in ihr Wunschland zu gelangen. Jones mahnt deshalb: „Mehr Mauern führen oft zu mehr Toten.“ 2016 gab es nach Angaben des US-Professors sogar so viele Grenztote wie noch nie, nämlich mehr als 7200.

Das scheint Litauen wenig zu beeindrucken. Das Land will dieses Jahr einen Wall zur russischen Exklave Kaliningrad errichten. Russland hat daraufhin sarkastisch angekündigt, Ziegelsteine zu liefern.