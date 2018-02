2018-02-16 12:57:06.0

#FreeThemAll Yücel kommt frei - aber weltweit sitzen noch 182 Journalisten in Haft

Deniz Yücel kommt frei. Ein Jahr lang saß er ohne Anklage im Gefängnis Silivri in der Türkei. Die Euphorie ist groß, aber weltweit befinden sich noch viele Journalisten in Haft. Von Jonathan Lindenmaier

Nach einem Jahr in Haft kommt der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel frei. „Endlich hat das Gericht die Freilassung meines Mandanten beschlossen“, schrieb sein Anwalt Veysel Ok auf Twitter. Hierzulande sind die Reaktionen euphorisch. Das auswärtige Amt bedankte sich bei der türkischen Justiz. Aber in den sozialen Netzwerken wird auch gemahnt. Unter dem Hashtag #FreeThemAll fordern Nutzer die Freilassung aller inhaftierter Journalisten:

#FreeThemAll-Tweets

Laut Reporter ohne Grenzen sitzen weltweit noch 182 Journalisten wegen ihrer Arbeit in Haft. Die meisten davon in der Türkei, mit 37 inhaftierten Journalisten liegt sie vor Ägypten (23) und China (15).