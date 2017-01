2017-01-11 11:51:00.0

USA Zum Abschied beschwört Barack Obama die Zukunft

In einer letzten großen Rede fordert Barack Obama mehr Solidarität. Auch wenn er Trump kaum erwähnte, war die Sorge über die Politik seines Nachfolgers allgegenwärtig. Von Jens Schmitz

Washington US-Präsident Barack Obama hat in Chicago in seiner Abschiedsrede eine nüchterne, aber hoffnungsvolle Bestandsaufnahme der amerikanischen Demokratie unternommen. Statt einer Rückschau war die Ansprache im Wesentlichen in die Zukunft gerichtet. Seine Erfolge führte der scheidende 44. Präsident vor allem an, um sein Publikum an das Potenzial aktiver Bürgerschaft zu erinnern.

Beifallsstürme wie bei einem Teenagerkonzert für Barack Obama

Im größten Konferenzzentrum Nordamerikas, dem McCormick Place in Chicago, liefert das scheidende Staatsoberhaupt eine knapp einstündige Rede, die von Beifallsstürmen wie bei einem Teenagerkonzert begleitet wird. „Vier weitere Jahre!“-Sprechchöre quittiert er mit einem knappen: „Das kann ich nicht tun.“ Es ist ein merkwürdiger Schlussakkord. Obama hat traumhafte Zustimmungswerte, doch die Wahl seines Nachfolgers gefährdet große Teile seines politischen Erbes.

Die Überwindung der Finanzkrise, die Rettung der Autoindustrie, das längste Jobwachstum der Geschichte. Der Neubeginn mit Kuba, der Iran-Deal, der Tod Osama bin Ladens. Die Homo-Ehe, Gesundheitsschutz für 20 Millionen Unversicherte: „Wenn ich euch das vor acht Jahren gesagt hätte“, erinnert Obama, „hättet ihr vielleicht gesagt, wir haben unsere Ziele ein bisschen zu hoch gesteckt. Aber das ist es, was wir erreicht haben. Das ist es, was ihr erreicht habt. Ihr wart der Wandel!“

Der Rückblick auf das Erreichte bleibt kurz, denn Obamas Hauptthema ist der Zustand der amerikanischen Demokratie – „unser kühnes Experiment der Selbstverwaltung“. Seinen designierten Nachfolger Donald Trump erwähnt Obama nur einmal, in neutralem Kontext. Er warnt aber vor wachsender wirtschaftlicher Ungleichheit, der Privilegierung bestimmter Bevölkerungsgruppen und „einer Schwächung der Werte, die unsere Identität ausmachen“. Der Islamische Staat und ausländische Autokraten würden weiterhin versuchen, die USA einzuschüchtern. Aber gewonnen hätten sie erst, wenn die Nation im Abwehrkampf ihre Grundwerte aufgebe. Deshalb kämpfe er für Bürgerrechte und eine Schließung des Anti-Terror-Gefängnisses Guantanamo. „Das ist der Grund, aus dem heraus ich Diskriminierung gegen muslimische Amerikaner ablehne.“ Um den amerikanischen Way of Life zu schützen, sei mehr als nur ein starkes Militär notwendig. „Demokratie kann einknicken, wenn wir der Angst nachgeben“, sagt Obama. Angesichts weltweiter Tendenzen zu Nationalismus und Demagogie klingt das wie ein Vermächtnis.

Obama und Trump - Chronik einer gegenseitigen Abneigung 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

Der scheidende US-Präsident Barack Obama verspricht nach dem Wahlsieg von Donald Trump eine reibungslose Machtübergabe, am Donnerstag empfing er seinen Nachfolger bereits im Weißen Haus. Im Wahlkampf hatten beide Männer allerdings keinen Hehl aus ihrer gegenseitigen Abneigung gemacht. Eine Auswahl der zwischen Trump und Obama hin- und hergeschossenen Giftpfeile.



Der Ursprung der Fehde: Trump war 2011 eine treibende Kraft hinter der Verschwörungstheorie zu Obamas Geburtsort. Die sogenannten Birther glauben, dass der erste afroamerikanische Staatschef nicht in den USA geboren wurde und damit gar nicht Präsident sein darf. Ein genervter Obama veröffentlichte schließlich seine Geburtsurkunde aus dem US-Bundesstaat Hawaii - und nahm sich Trump beim jährlichen Korrespondentendinner vor.



»Niemand ist glücklicher, niemand ist stolzer, die Sache mit der Geburtsurkunde endlich geklärt zu haben, als Donald», sagte Obama, während Trump mit grimmigem Blick im Publikum saß. »Denn nun kann er sich endlich wieder auf die bedeutenden Themen konzentrieren - etwa, ob wir die Mondlandung gefälscht haben.»



Schlechtester Präsident der Geschichte: Als Obama eine mögliche Präsidentschaft Trumps im Juli als »beängstigend» bezeichnete, wartete der frisch gekürte republikanische Kandidat nicht lange mit einer Replik. »Ich glaube, Präsident Obama war einer der unwissendsten Präsidenten unserer Geschichte», sagte er. »Er war eine Katastrophe als Präsident. Er wird als einer der schlechtesten Präsidenten in die Geschichte unseres Landes eingehen.»



Tauglichkeitszeugnis verweigert: Angesichts der kontroversen Äußerungen Trumps über Minderheiten nannte Obama den einstigen Reality-TV-Star im August »jämmerlich unvorbereitet» für das höchste Staatsamt. »Der republikanische Kandidat ist ungeeignet, als Präsident zu dienen», sagte der Demokrat.



Gründungsmythos der IS-Miliz: Bei einer Wahlkampfveranstaltung im August erklärte Trump, dass Obama die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegründet habe. »Er ist der Gründer des IS», sagte der Milliardär. »Und ich würde sagen, die Mitgründerin ist die schurkige Hillary Clinton.»



Auf Nachfrage bekräftigte Trump, er habe nicht nur gemeint, dass Obama mit seiner Außenpolitik den Aufstieg der Dschihadisten begünstigt habe. »Nein, ich habe gemeint, dass er der Gründer des IS ist», sagte er. »Er ist ihr wichtigster Spieler.»



Schluss mit dem Gejammere: Trump beklagte im Herbst wiederholt, dass die Wahl zu seinen Ungunsten manipuliert werde. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Italiens Regierungschef Matteo Renzi fand Obama dafür klare Worte: »Das Gejammere beginnt, bevor das Spiel vorbei ist?», sagte der Präsident. »Ich rate Herrn Trump, dass er mit seinem Gejammere aufhört und stattdessen für seine Sache wirbt, um Wähler zu gewinnen.»



Kastrophenalarm bei Obamacare: Bei Obamas Gesundheitsreform schwillt Republikanern gewöhnlich der Kamm, auch bei Trump ist das nicht anders. »Obamacare wird niemals funktionieren», sagte er bei der zweiten Präsidentschaftsdebatte im Oktober. Die Kosten seien zu hoch, für die Versicherten und für das ganze Land. »Obamacare ist eine totale Katastrophe.» Trump will das Gesetz, das Millionen Menschen eine Krankenversicherung ermöglichte, nach seinem Amtsantritt rückgängig machen.



Trumps Twitter-Tiraden: Während des gesamten Wahlkampfes bewies Trump ein enormes Mitteilungsbedürfnis über den Onlinedienst Twitter, gerne auch zu nächtlicher Stunde. Mit seinen ungefilterten Botschaften sorgte der Immobilientycoon ein ums andere Mal für Verwunderung und gar Empörung - etwa mit seinem Aufruf, ein angebliches Sexvideo einer früheren Miss Universe zu schauen, die ihn kritisiert hatte.



»Am Wochenende hat sein Wahlkampfteam ihm sein Twitter-Konto weggenommen», spottete Obama vor einigen Wochen und bezog sich dabei auf Medienberichte. »Wenn deine engsten Berater dir nicht mit Twitter trauen, wie können wir ihm mit den Zugangscodes zu den Atomwaffen trauen?» AFP

Barack Obama appelliert an seine Landsleute

„Wenn jedes wirtschaftliche Thema als Kampf zwischen einer hart arbeitenden weißen Mittelschicht und unwürdiger Minderheiten inszeniert wird, dann bleibt Arbeitern aller Hautfarben der Kampf um Brotkrumen, während die Reichen sich weiter in ihre privaten Enklaven zurückziehen.“ Alle Beteiligten müssten einander besser zuhören. Weiße Amerikaner müssten anerkennen, dass die Auswirkungen von Sklaverei und Rassentrennung nicht einfach verschwunden seien. Wenn Minderheiten friedlich protestierten, „fordern sie keine Spezialbehandlung, sondern die Gleichbehandlung, die unsere Gründungsväter versprochen haben“. Schwarze und andere Minderheiten müssten ihren Kampf mit dem Kampf von Flüchtlingen verbinden – „und auch mit demjenigen des mittelalten weißen Mannes, der von außen wirken mag, als habe er alle Vorteile, dessen Welt aber von kulturellem und technologischem Wandel auf den Kopf gestellt wurde“.

Obama drängte seine Mitbürger, sich der ideologischen Spaltung entgegenzustellen, die die Verständigung im Land zunehmend erschwere. Die US-Verfassung habe aus sich heraus keine Kraft. „Wir, die Menschen, verleihen ihr Macht.“ Der Grund für den Optimismus? „Die nachwachsende Generation – selbstlos, altruistisch, kreativ, patriotisch. Ich bin euch in jeder Ecke des Landes begegnet! Ihr glaubt an ein faires, gerechtes Amerika, das alle einschließt; ihr wisst, dass dauernder Wandel Amerikas Wahrzeichen ist, etwas, das man nicht fürchten muss, sondern begrüßen kann, und ihr seid willens, die harte Arbeit der Demokratie weiterzuführen. Ihr werdet uns bald zahlenmäßig übertreffen, und deshalb glaube ich, dass die Zukunft in guten Händen ist.“

Zum Taschentuch greifen muss der scheidende Präsident nur einmal: Als er seiner Frau Michelle dafür dankte, dass sie ihm nicht nur Gattin und Mutter der gemeinsamen zwei Töchter war, sondern „mein bester Freund“.

Obama verspricht seinen Landsleuten, künftig als aktiver Bürger an ihrer Seite zu bleiben. Als solcher ruft er sie am Ende noch einmal zum selben Kraftakt auf, den er 2004, 2008 und 2012 von ihnen erbeten hat: „Ich bitte euch, zu glauben. Nicht an meine Fähigkeit, Wandel herbeizuführen – sondern an eure. Yes, we can! Yes, we did!“ Und noch einmal, in die ungewisse Zukunft gerichtet: „Yes, we can!“