2017-01-14 12:39:43.0

Türkei Zwei Verdächtige nach Istanbuler Silvester-Anschlag in U-Haft

Bei einem Anschlag auf den Club Reina in Istanbul sind in der Silvesternacht 39 Menschen gestorben. Nun sitzen zwei Verdächtige in U-Haft.

Bei dem Anschlag in Istanbul starben 39 Menschen. Foto: Emrah Gurel (dpa)