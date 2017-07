2017-07-17 15:50:33.0

Königsbrunn 17-Jährige leblos aus Weiher gezogen - Gaffer erschweren Rettung

Eine 17-Jährige ist in Königsbrunn in einen Weiher gefallen. Die Rettungsaktion verlief dramatisch. Die Frau konnte gerettet werden, ihr Zustand aber ist kritisch.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntagabend gegen 18 Uhr an einem Weiher westlich des Königsbrunner Gymnasiums. Die junge Syrerin hielt sich gemeinsam mit sieben weiteren Landsleuten an dem Weiher auf. Als sie am Ufer entlangging, rutsche sie ab und fiel in das Wasser.

Ein Jugendlicher aus der Gruppe sprang ins Wasser und versuchte, die 17-Jährige nach oben zu ziehen. Dabei sank er jedoch selbst ab. Nur mit der Hilfe eines anderen Jugendlichen konnte er sich an Land retten. Wie die Polizei mitteilte, konnten alle sieben Syrer nicht schwimmen.

Ein 26-jähriger Student, der zu der Zeit mit seiner Freundin auf dem Fußweg in der Nähe unterwegs war, sprang schließlich ins Wasser und zog die 17-Jährige, die bereits leblos unter Wasser trieb, nach oben und brachte sie ans Ufer.

Gaffer behindern Rettungseinsatz

Der Rettungsdienst konnte die 17-Jährige reanimieren. Allerdings verlief die Rettungsaktion schwierig: Das Gelände ist sehr unwegsam, der Rettungshubschrauber konnte nicht an der Unglücksstelle landen und musste auf einen nahen Hügel ausweichen. Den Zugang von der Unglücksstelle zum Hubschrauber musste die Feuerwehr mit Kettensägen erst noch freisägen.

Zudem wurden die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit von Schaulustigen behindert. Es seien zwei Streifen und mehrere Feuerwehr- und Wasserwachtleute nötig gewesen, um den Rettungsweg von Gaffern freizuhalten, teilte die Polizei mit.

Die Syrerin schwebt noch immer in Lebensgefahr. AZ