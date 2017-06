2017-06-30 15:14:00.0

Königsbrunn Auto brennt auf offener Straße aus

In der Königsbrunner Föllstraße ist ein Auto ausgebrannt. Was die Feuerwehr als Brandursache vermutet.

Ein Auto ist am Freitagvormittag in der Föllstraße in Königsbrunn komplett ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, ging um 12.46 Uhr der Notruf ein. Als die Retter am Brandort eintrafen, stand das Auto bereits komplett in Flammen. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht und ein Übergreifen auf Hecken und Bäume verhindert werden. Den Wagen konnten die Wehrmänner aber nicht mehr retten. Als Ursache für den Brand vermutet die Feuerwehr einen technischen Defekt.