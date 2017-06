2017-06-26 09:30:00.0

Bobingen B17-Baustelle: In Bobingen staut sich jeden Morgen der Verkehr

Die B17 ist teilweise momentan nur einspurig befahrbar. Die Ausweichstrecke durch Bobingen ist morgens deshalb komplett dicht. Wie Pendler und der AVV auf den Stau reagieren. Von Anja Ringel

Morgens, kurz nach sieben in Bobingen: Ein Auto nach dem anderen reiht sich auf der Staatsstraße in Richtung Inningen auf. Kilometerlang geht es nur in Schrittgeschwindigkeit voran. Viele Fahrer schauen genervt aus dem Fenster. Andere scheinen sich schon auf den Stau eingestellt zu haben: Sie hören entspannt Radio; ihre Köpfe nicken im Takt der Musik. Viele schalten kurzzeitig den Motor aus, denn der Verkehr steht öfter für ein paar Minuten komplett still.

Wer momentan im morgendlichen Berufsverkehr nach Augsburg fährt, muss Geduld haben. Die Bauarbeiten auf der B17 zwischen Messe und FCA-Stadion machen sich auch auf den Ausweichstrecken – wie der Staatsstraße zwischen Bobingen und Inningen – bemerkbar. Seit einer Woche ist die B17 auf dem Teilabschnitt nur einspurig befahrbar. Das Staatliche Bauamt baut dort eine dritte Spur. Außerdem wird die Fahrbahndecke erneuert.

Bus hat zehn Minuten Verspätung

Der Stau durch Bobingen hat sich inzwischen bis zur Bischof-Ulrich-Straße ausgedehnt. Nicht nur Autos, auch die Linienbusse des AVV stehen im Stau und kommen nur langsam voran. An der Haltestelle Bobingen Nord warten Pendler ungeduldig auf ihre Busse. Einige blicken genervt auf ihre Handys. Mit zehnminütiger Verspätung erreicht der Bus der Linie 700 die Haltestelle.

Eine Pendlerin erzählt, dass ihr Bus seit Tagen zu spät komme. "Normalerweise bin ich zwischen 7.30 und 7.40 Uhr in Augsburg. Gestern war ich erst um kurz vor acht dort", beschwert sie sich. Auch viele Jugendliche warten an der Bushaltestelle. Zwei Schülerinnen sagen, dass sie momentan immer eine Viertelstunde länger auf ihren Bus Richtung Göggingen warten müssen.

AVV kann Fahrplan nicht so schnell angleichen

Eine Lösung der Verspätungen ist nicht in Sicht. Irene Goßner vom AVV erklärt, dass der Verkehrsverbund den Fahrplan nicht so schnell an den Berufsverkehr angleichen könne. Die Fahrplanzeiten wären zum Beispiel an Anschlussverbindungen zu Zügen ausgerichtet. "Die Busse haben auch keine Möglichkeit, den Stau zu umfahren", sagt Goßner. Sie würden schließlich schon auf der Ausweichstrecke fahren. Pendlern, die eine knappe Anschlussverbindung haben, rät sie, morgens einen Bus früher zu nehmen: "Wir können bei der aktuellen Verkehrssituation leider nicht garantieren, dass die Busse pünktlich kommen."

Zurück nach Bobingen. Dort staut es sich noch an einer weiteren Stelle: auf der Wertachstraße vom Krankenhaus kommend Richtung Augsburger Straße. Wer an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Augsburg abbiegen möchte, muss den Blinker minutenlang setzen. Abbiegen ist kaum möglich. Die Staatsstraße ist auch um 7.45 Uhr noch dicht.

Die Pendler müssen sich auch in nächster Zeit in Geduld üben: Die Bauarbeiten zwischen Messe und FCA-Stadion sollen erst Ende Juli abgeschlossen sein.