Region Baustelle auf der B17 bei Königsbrunn: Wie geht es weiter?

Auf Höhe Königsbrunn Süd wird eine neue Brücke gebaut. Dafür muss bald eine Straße gesperrt werden. Die Bundesstraße wird außerdem nur noch einspurig befahrbar sein. Von Anja Ringel

Morgens auf der B17 bei Königsbrunn. Ein Auto nach dem anderen bewegt sich in Richtung Augsburg. Kurz vor der Ausfahrt Königsbrunn Süd müssen alle Autofahrer auf die Bremse treten. 60 Stundenkilometer heißt es nun. Der Grund: Baustelle. Auf dieser sind schon zwei Arbeiter zu sehen, die neben einem Kran diskutieren.

Seit Ende März wird an der Brücke über der Staatsstraße zwischen Bobingen und Königsbrunn gearbeitet. Die vier Fahrspuren auf der B17 sind verengt. „Mit dem Verkehr hatten wir bis jetzt noch keine Probleme“, sagt Rainer Christl, Bauleiter beim Staatlichen Bauamt Augsburg. Bis jetzt habe es auch noch keinen Unfall auf Höhe der Baustelle gegeben. Staus würden sich im morgendlichen Berufsverkehr erst ab der Einfahrt Königsbrunn Nord bilden, da dort viele Autofahrer auf die Bundesstraße fahren. Der Bauleiter hat den Eindruck, dass sich die Pendler an die neue Situation gewöhnt haben. Lediglich die verkürzten Einfahrten wären manchmal ein kleines Problem. Dort kann es kurzzeitig zu kleineren Staus kommen.

Die Arbeiten liegen gut im Zeitplan

Der Verkehr sei aber auch tagesabhängig, sagt Robert Moser, Leiter der Abteilung konstruktiver Ingenieurbau des Staatlichen Bauamts Augsburg. Auch durch Bobingen ist das Verkehrsaufkommen morgens wieder normal, sagt Albert Rohrer von der Polizei Bobingen. Der Verkehr durch die Stadt sei nur kurzfristig angestiegen, als die Staatsstraße Ende März gesperrt war. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Hälfte der alten Brücke innerhalb von 72 Stunden abgerissen. Im Moment fließe der Verkehr auf der B17 auf der zweiten Hälfte der alten Brücke, sagt Christl.

Er erklärt, dass die Arbeiten gut im Zeitplan liegen. Vergangene Woche haben die Arbeiter den Unterbau der neuen Brücke abgeschlossen. Die Pfeiler und Widerlager stehen nun. Widerlager sind die Konstruktionen links und rechts von der Brücke, auf denen das Bauwerk aufliegt, erklärt der Bauleiter. Die neue Brücke hat auf jeder Seite drei Pfeiler – vorher waren es lediglich zwei. Das sei nötig, da das Bauwerk mehr Last aushalten müsse. Die Lastwagen seien um ein vielfaches schwerer als früher, erklärt Moser. Momentan arbeitet eine Stammbesetzung von sechs Arbeitern auf der Baustelle. Je nachdem, welche Arbeiten zu erledigen sind, bekommen sie Unterstützung.

Als Nächstes werden die Fertigteile auf die Pfeiler verlegt und anschließend der Überbau fertiggestellt. Dafür muss die Staatsstraße zwischen Bobingen und Königsbrunn noch einmal gesperrt werden. Das sei voraussichtlich vom 19. bis 26. Juni der Fall, sagt Moser. Wenn alles nach Plan läuft, ist die neue Brücke im August fertig.

Die alte Brücke ist nicht zukunftsfähig

Die Pendler müssten sich trotzdem auf weitere Behinderungen einstellen, sagen Moser und Christl. Nach den Brückenarbeiten wird die Straße auf zwei Kilometer Länge saniert. Die B17 wird deshalb zu Beginn des neuen Schuljahres nur noch einspurig befahrbar sein. Die Bauarbeiten sollen bis Oktober dauern. Im kommenden Jahr beginne das gleiche Spiel von vorne, erklärt Moser. Dann wird der Verkehr auf die neue Brücke umgeleitet, weil der zweite Teil der alten Brücke abgerissen und neu gebaut wird. Ende Oktober 2018 sollen die Bauarbeiten komplett abgeschlossen sein.

Die Arbeiten seien nötig gewesen, da die Brücke nicht zukunftsfähig ist, erklärt Moser. Bei Brückenprüfungen habe man Risse an den Pfeilern festgestellt, in die teilweise Gras wachse. An vielen Stellen platze der Beton ab. „Auf den Gehwegen haben wir quasi schon Linienbiotope“, sagt Moser und lacht. Auch Flüssigkeit komme in die Brücke, und das Chlor im Wasser greife den Stahl an.

Für die Pendler sind diese Schäden im morgendlichen Berufsverkehr nicht sichtbar. Der Verkehr läuft weiter. Zumindest bis zur Einfahrt Königsbrunn Nord.

