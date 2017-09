2017-09-29 06:28:00.0

Kreis Augsburg Bergrennen Mickhausen - Ab heute röhren die Motoren wieder

Bis zu 20.000 Fans werden in Mickhausen zum traditionellen Bergrennen erwartet. Hier finden Zuschauer die wichtigsten Informationen. Von Reinhold Radloff

Am Samstag findet in Mickhausen wieder das Bergrennen statt. Der ehemalige Bergrennfahrer Martin Bobinger ist jahrelang erfolgreich mitgefahren. Jetzt fährt er mit seinem Auto für uns die Strecke ab - und erklärt die Besonderheiten und Schwierigkeiten.

Benzingeruch in der Luft, quietschende Reifen, hoch drehende Motoren, einsetzende Drehzahlbegrenzer, Feuerfontänen aus dem Auspuff, so lieben es die Motorsportfans. All das und noch viel mehr können sie an diesem Wochenende in Mickhausen erleben, wenn die europäische Spitze der Bergrennfahrer in Mickhausen an den Start geht, und das zu einem ganz besondern Rennen. Am späten Freitagnachmittag röhren die ersten Motoren auf. Dann fahren die Teilnehmer zur technischen Abnahme

Inzwischen dürfte es sich schon rumgesprochen haben: Der ASC Bobingen hat nach 17 Jahren vor, das Bergrennen an diesem Wochenende zum letzten Mal auszutragen (wir berichteten). Ehrenamtliche und berufliche Überlastung werden von den Organisatoren als Grund dafür angegeben. Ob sich eine andere Gruppierung um die Fortführung dieses traditionellen Rennens bemüht, ist nicht bekannt.

Mickhausener Bergrennen: Zuschauer aus ganz Europa

Für viele Rennfahrer war diese Ankündigung Grund genug, noch einmal für dieses in Kennerkreisen hoch geschätzte Rennen zu melden. Dadurch ergab sich ein extrem hochklassiges Starterfeld.

Favoriten: Rund 190 Fahrer aus vielen europäischen Nationen gehen an den Start. Heißer Kandidat auf den Gesamtsieg ist heuer eventuell Patrik Zajelsnik auf einem nagelneuen Norma-Werkswagen (Startnummer 41). Je nach Witterungsbedingungen könnten aber auch Marcel Steiner (40), Fausto Bormolini (1) oder sogar Vorjahres-Überraschungssieger Romeo Nüssli (216) eine Rolle spielen. Da gibt es aber noch eine ganze Reihe weiterer Kandidaten. Bisher haben bei den 36 Rennen insgesamt rund 275.000 Fans das Mickhauser Bergrennen besucht.

Publikum: Fans aus ganz Europa werden erwartet. Jeder wird natürlich Fahrer seiner Region besonders anfeuern. Die kürzeste Anreise haben die Freunde von Wolfgang Glas aus Scherstetten, der mit seinem Minichberger-Golf an den Start geht. Aber auch die drei Fahrer der Scuderia Lechfeld haben eine große Fangemeinde. Sonderapplaus erhält oft die schnelle Italienerin Gabriella Pedroni, eine der wenigen Frauen im Starterfeld.

Höhepunkte: Spannung versprechen bereits die Qualifikationsläufe am Samstag. Von 9.30 bis 18 Uhr kämpfen die Piloten um eine gute Ausgangsposition für die Rennläufe. Diese finden am Sonntag ab 8.30 Uhr statt. Anschließend werden die jeweiligen Sieger ab 17 Uhr geehrt. Wer nicht so lange warten will, kann sich bereits am Freitag von 14 bis 21 Uhr einen Vorgeschmack holen. Zu dieser Zeit kommen die Fahrer in Mickhausen an, und die Rennwagen werden von den Technikern vor Ort abgenommen.

Kreisstraße A 16 wegen Mickhausener Bergrennen gesperrt

Tickets: Karten für das komplette Wochenende gibt es für 25 Euro (Vorverkauf 23 Euro). Der Eintritt für die Qualifikationsläufe am Samstag beträgt 15 Euro. Die Rennen am Sonntag kosten 25 Euro (Vorverkauf 20 Euro). Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Verkehrsbehinderungen: Die Kreisstraße A 16 zwischen Münster und Birkach ist von Freitag bis einschließlich Sonntag komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt großräumig über Langenneufnach, Mittelneufnach, Waldberg und Schwabmünchen und ist entsprechend ausgeschildert.Die Bushaltestelle Münster Feuerwehrhaus wird am Freitag nicht bedient, eine Ersatzhaltestelle gibt es nicht.

Parkplätze: Für die Zuschauer, die von Norden anreisen, befinden sich Parkplätze in Mickhausen. Für Besucher aus den Stauden und aus dem Süden stehen zwischen Kelchsried und Rielhofen Stellplätze bereit. Für die Gäste aus dem Lechfeld und Schwabmünchen bieten sich die Parkplätze am Ortsende von Birkach an. Von dort aus fährt auch ein Busshuttle in den Startbereich. Parkplätze für Schwerbehinderte mit entsprechendem Ausweis stehen auf dem Parkplatz P2 zur Verfügung.

Rahmenprogramm: Nicht nur während der Rennen ist für die Zuschauer einiges geboten: Großbildleinwände, Bummel durch das Fahrerlager, Starttribüne, viele Accessoires-Stände, Fahrzeugausstellungen, Losbuden, Mitmachaktionen und vieles mehr. Auch unsere Zeitung hat einen Stand vor Ort und Paula Print kommt auch wieder.

Wettertipp: Da die Wettervorhersage teilweise auch von Regen spricht, empfiehlt es sich, als Zuschauer festes Schuhwerk anzuziehen, da die Wege teilweise durch Wald und Wiese führen.