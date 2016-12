2016-12-28 06:38:00.0

Mount Everest Ein Schwabmünchner auf dem Weg zum Dach der Welt

Jürgen Ober ist mit 18 Kilo Gepäck nach Nepal unterwegs, um den Mount Everest zu umrunden. Wie er sich auf die Reise vorbereitet hat und was die größte Gefahr ist. Von Christian Kruppe

An den Weihnachtstagen stapeln sich wohl in den meisten Wohnungen die Geschenke. Bei Jürgen Ober hingegen stapelte sich das Reisegepäck. Doch für den Familienvater steht kein gewöhnlicher Urlaub an. Ober ist unterwegs zum Dach der Welt. Gestern, am zweiten Weihnachtsfeiertag, flog er nach Nepal. Dort geht es für ihn zum Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt. Den wird der 49-Jährige zwar nicht besteigen, aber umwandern. Seine Reise geht durch die vier Seitentäler des „Sagarmatha“, wie die Nepalesen den Berg nennen. Übersetzt heißt dies „Kopf über den Wolken“.

Auch wenn Jürgen Ober nicht den Gipfelsturm in Angriff nimmt, sind die Höhen, auf die er sich begibt, beachtlich – und gefährlich. „Die größte Gefahr ist und bleibt die Höhenkrankheit“, weiß der erfahrene Extremsportler. Es ist nicht seine erste Tour in den Himalaja.

ANZEIGE

Schon mehrmals war er auf dem Dach der Welt unterwegs, einmal hat ihn dabei die tückische Krankheit erwischt. „Das Gefährliche ist, dass man selbst oft viel zu spät realisiert, was mit einem los ist“, erklärt Ober. Doch mit der Angst beschäftigt er sich wenig. Ein bisschen Angst hingegen hat seine Frau, die zusammen mit der dreijährigen Tochter zu Hause bleibt. „Natürlich macht sich meine Frau Sorgen, aber sie steht bei allem, was ich tue, wie ein Fels hinter mir“, sagt Ober. Sie habe ihn bei einer früheren Tour schon begleitet, weiß also, was auf ihren Mann zukommt.

Jürgen Ober will seine Grenzen austesten

Mehrere Gründe hat er für diesen Trip. Zum einen liebt Ober die Herausforderung. „Ich möchte immer wieder meine Grenzen austesten und habe Lust auf extreme Dinge.“ Dazu komme die faszinierende Landschaft. Auch freut er sich auf die Menschen, die ihm dort begegnen werden. Die seien unglaublich genügsam, haben ganz wenig, aber das reiche ihnen, um glücklich und zufrieden zu sein. „So komm ich raus aus der Konsumgesellschaft und kann unter einfachsten Lebensbedingungen in mich kehren.“

Genügsam muss auch er sein. Denn viel kann er auf diese Tour nicht mitnehmen. Ein großer Rucksack, der bepackt 18 Kilogramm wiegt, mehr ist für den vierwöchigen Trip nicht drin. Was für den Pauschaltouristen nach wenig klingt, ist auf einer solchen Tour das Maximum. „Dieses Gewicht schleppt man immer mit sich rum. Das ist mein ganzes Hab und Gut für die Tour“, erklärt Jürgen Ober. Das heißt aber auch Verzicht.

Für den Fotografen ist die Reise auch deshalb hart, weil seine Profi-Fotoausrüstung zuhause bleibt. „Leider. Aber ich bin trotzdem nicht ohne Kamera unterwegs. Ich möchte diesmal Bilder mit dem Schwerpunkt Menschen und Gesichter machen.“ Eine kleine Kamera hat noch neben Kleidung, Schlafsack, Ausrüstung, Medikamenten, Müsliriegeln und einem Familienfoto Platz im Rucksack. Beim Packen hat er nicht nur an sich gedacht. „Kleine Geschenke für Kinder habe ich auch noch dabei.“

Bis zu 900 Meter Höhenunterschied an einem Tag

Die Tagesetappen der Tour sind zwischen 2,5 und 14 Kilometer lang, der Höhenunterschied beträgt mal nur 20 Meter, mal sind es fast 900 Meter. Der höchste Punkt der Tour ist der Kala Pattar mit 5545 Metern. Den wird er auf der längsten Etappe der Tour überschreiten. Auf solch eine Tortur könne man sich nur bedingt vorbereiten, sagt Ober. „Das Wichtigste ist, dass man sich an den Rucksack und sein Gewicht gewöhnt. In dem Moment, in dem die Last störend wird, ist es vorbei.“ Mit dem nicht ganz voll beladenen Rucksack auf dem Rücken lief und rannte er viele Steigungen in der Region unzählige Male auf und ab. „Das ist das beste Training“, beschreibt er die Quälerei.

Doch wer in 18 Tagen um den höchsten Berg der Welt laufen will, müsse auch leidensfähig sein. Wenn alles klappt, möchte sich Ober noch vor Ort belohnen. „Wenn Wetter und Kraft es zulassen, dann geht es noch zum Basislager des Mount Everest“, verrät er. Einmal dort die Atmosphäre erleben – das soll dann eine Art verspätetes Weihnachtsgeschenk für ihn werden.