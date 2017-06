2017-06-29 15:48:47.0

Königsbrunn Entwarnung: Wasser muss nicht mehr abgekocht werden

Nachdem die Wasserversorung in Königsbrunn letzte Woche ausgefallen war, hatten die Bewohner das Wasser abkochen müssen. Nun wurde Entwarnung gegeben. Das Wasser ist keimfrei.

Um 14.45 Uhr gab es offiziell Entwarnung: Die Bewohner von Königsbrunn müssen ihr Leistungswasser nicht mehr abkochen. Die Tests, die von Montag bis Mittwoch durchgeführt wurden, waren alle negativ. Das Wasser ist also nicht belastet mit Keimen.

Pumpe brennt durch und legt Wasserversorgung lahm

Weil am vergangenen Freitag im Wasserwerk eine Pumpe durchgebrannt war, war in Königsbrunn die Wasserversorgung abgebrochen. Die Techniker hatten sich am Freitagvormittag mit Hochdruck auf die Suche nach dem Fehler gemacht und hatten nach weniger als anderthalb Stunden die Versorgung wieder hochgefahren. Weil der Wasserdruck abgefallen war, wurden kleine Fliegstoffe und Ablagerungen mitgespült. Das Wasser kam trüber als sonst aus dem Hahn. Das Gesundheitsamt konnte nicht ausschließen, dass sich im Wasser Krankheitserreger befanden. Als Vorsichtsmaßnahme mussten die Bürger deshalb das Wasser abkochen.

Am Samstag und Sonntag wurde das Netz durchgespült, um möglichst viele Ablagerungen und aus den Leitungen zu holen. Dazu wurden überall in der Stadt Hydranten geöffnet, sodass das Wasser ablaufen konnte.

Keine Keime im Trinkwasser: Labortechniker geben Entwarnung

Nach der Spülung nahmen Labortechniker am Montag, Dienstag und Mittwoch an verschiedenen Stellen des Leitungsnetzes Proben und prüften diese auf Krankheitserreger. Die Techniker suchten besonders nach coliformen Bakterien und auch Escherichia coli, teilt das Gesundheitsamt mit. Diese Bakterienarten kommen im menschlichen Darm vor und sind dort durchaus nützlich. Allerdings gibt es auch Stämme, die Durchfallerkrankungen auslösen können. Weil die Labortechniker keine schädlichen Keime fanden, können die Königsbrunner das Trinkwasser ab sofort wieder bedenkenlos trinken. AZ

