2017-06-08 15:41:40.0

Kreis Augsburg Familienstreit in Königsbrunn endet mit Schwerverletztem

Ein Streit zwischen Vater und Sohn in Königsbrunn endete am Mittwochabend mit einem Messerstich. Die Polizei ermittelt.

In Königsbrunn ist am späten Mittwochabend ein Familienstreit eskaliert. Kurz nach 22.30 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf - an der Tankstelle in der Haunstetter Straße hatten Zeugen einen blutenden Mann gesehen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 28-Jährigen, der eine Stichwunde im Oberkörper hatte. Er gab an, dass sein Vater ihn während eines Streits mit einem Messer verletzt hatte. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Der 54-jährige Vater wurde anschließend in der Wohnung festgenommen. Sein Sohn wurde ins Zentralklinikum gebracht, er wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, so die Polizei. Die ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat. AZ