Königsbrunn Gaffer behindern Rettung - Polizeisprecher: Widerliches Verhalten

Eine junge Frau kämpft um ihr Leben - und Gaffer machen davon Handyvideos. Nach dem Badeunfall in Königsbrunn findet die Polizei deutliche Worte.

"Die Sensationslust, die viele Zeitgenossen bei unseren Einsätzen in der vergangenen Zeit an den Tag legen, ist einfach nur widerlich." Siegfried Hartmann, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg, findet deutliche Worte. Vor allem für die Gaffer, die am vergangenen Sonntag einen Rettungseinsatz an einem Königsbrunner Weiher sabotiert hatten. Das Opfer, ein 17-jähriges Mädchen, befindet sich nach wie vor in einem lebensbedrohlich kritischen Zustand.

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagabend gegen 18 Uhr am sogenannten Gymnasiumsweiher ab. Eine Gruppe junger Menschen hielt sich am Ufer auf, alle Nichtschwimmer. Die 17-Jährige ging nach Angaben der Polizei das schmale Ufer an der Wasserkante entlang, rutschte plötzlich auf dem schlammigen Boden ins Wasser ab und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer retten. Ein Junge aus der Gruppe sprang ins Wasser und versuchte, die 17-Jährige wieder nach oben zu ziehen. Dabei wurde er jedoch selbst mit nach unten gezogen. Sofort sprang ein weiterer junger Mann hinterher, packte den anderen Jugendlichen und zog ihn ans Ufer. Ein kleiner unbeteiligter Bub wurde in der Zwischenzeit mit seinem Fahrrad losgeschickt, um Hilfe zu holen.

Er traf auf ein junges Pärchen, das auf dem Fußweg am Skaterpark unterwegs war. Beide rannten sofort zu dem Weiher, der 26-jährige Student sprang ins Wasser und zog die Syrerin, welche bereits leblos unter der Wasseroberfläche trieb, nach oben und brachte sie an das Ufer. Zwischenzeitlich wurde auch die Polizei alarmiert, deren Streife einige Minuten später an der Unglücksstelle eintraf und Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Rotem Kreuz, Wasserwacht und Feuerwehr durchführte.

Der Vorfall war dramatisch. Das Verhalten der Gaffer ein Skandal: "Es waren zwei Streifen und etliche Feuerwehr- und Wasserwachtleute nötig, um den Rettungsweg von Gaffern zu befreien und diesen einigermaßen freizuhalten. Handys wurden an allen Ecken und Enden gezückt und der Rettungseinsatz festgehalten", berichtete Polizeisprecher Siegfried Hartmann am gestrigen Montag unserer Redaktion.

Auch mit einem weiteren Tag Abstand bewertet er das Verhalten vieler Schaulustiger als "einfach nur widerlich". "Man muss wirklich an die Einsicht der Leute appellieren. Gaffer mögen sich einfach vorstellen, wie sie ihr Verhalten beurteilen würden, wenn eigene Freunde oder Verwandte vor ihren Augen gerettet würden. Es geht hier um die Rettung von Menschenleben", sagt Hartmann.

Gaffern drohen Freiheits- und Geldstrafen

Immer wieder sorgen Gaffer für Schlagzeilen. Im Mai diesen Jahres hatten etwa 80 Gaffer auf der Autobahn 6 bei Roth in Mittelfranken nach mehreren Lkw-Auffahrunfällen mit einem Schwerverletzen die Arbeit der Retter stark behindert. Ein Polizeisprecher sprach von "katastrophalen Zuständen". Die Gaffer hätten teils direkt im Unfallbereich versucht, Foto- und Filmaufnahmen zu machen. Die Polizei musste die Unfallstelle absperren, um die Schaulustigen zurückzudrängen. Nach Ansicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat dieser Trend mit der "Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken im Internet zu tun".

Erst jüngst hatte der Bundesrat ein Gesetz beschlossen, wonach Gaffen zum Straftatbestand gemacht werden soll. Herrmann erhofft sich von der Entscheidung eine Signalwirkung. Künftig kann ein Schaulustiger mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bedacht werden, wenn er einen Unfallretter behindert. Auch Polizeisprecher Hartmann betont, dass alle Gaffer wenn irgend möglich zur Rechenschaft gezogen würden. Im Vordergrund stünde jedoch stets die Rettung verunglückter Personen, so Hartmann.

