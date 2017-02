2017-02-23 13:15:00.0

Königsbrunn Gaffer behindert Rettungskräfte: "Schaue mir an, wie die rausgeschnitten wird"

Mutter und Tochter werden bei einem Unfall in Königsbrunn verletzt. Ein 78-Jähriger behindert die Rettungskräfte am Unfallort.

Ein Gaffer hat bei einem Verkehrsunfall in Königsbrunn für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, behinderte der 78-jährige Mann die Arbeit der Rettungskräfte und der Polizei – aus Neugier.

Gegen 15.35 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Römerallee/Schwester-Emilie-Weg zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Eine 22-jährige Autofahrerin war auf der vorfahrtsberechtigten Römerallee in westlicher Richtung unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem Wagen auf dem Schwester-Emilie-Weg und bog nach links – ohne die Vorfahrt zu beachten – in die Römerstraße ein.

ANZEIGE

Elfjähriges Kind bei Unfall verletzt

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß bei dem die 40-jährige Frau schwer verletzt und in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Ihr elfjähriges Kind wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin musste von der Feuerwehr Königsbrunn aus ihrem Wagen befreit werden.

Die 22-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde leicht verletzt. Die drei Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in die Wertachklinik nach Bobingen zur ärztlichen Versorgung gebracht. Während die eingeklemmte Fahrerin aus ihrem Auto befreit wurde, musste die Römerstraße komplett für den Verkehr gesperrt werden.

An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Während des Einsatzes hielt sich ein 78-jähriger Passant lediglich fünf Meter vom Unfallort entfernt. Um die Persönlichkeitsrechte der eingeklemmten Person zu wahren und die Rettungsmaßnahmen nicht weiter zu behindern, verwies ihn die Polizei des Platzes. Die mehrmalige Aufforderung missachtete der Senior und kommentierte sein Verhalten mit: „Ich schau mir jetzt an, wie die da rausgeschnitten wird!“ Im Polizeibericht heißt es, dass er danach von den Polizeikräften vom Unfallort entfernt wurde. SZ