2017-02-22 21:20:00.0

Region Augsburg Hermes investiert 40 Millionen ins Lechfeld

Der Paketdienst Hermes baut ein Logistikzentrum in Graben. Am Mittwoch war Spatenstich. Es könnte das letzte große Bauprojekt in dem Gewerbegebiet nahe der B17 gewesen sein. Von Michael Lindner

Am Mittwoch fand der symbolische Spatenstich für das neue Hermes-Logistikzentrum in Graben statt. Foto: Ulrich Wagner