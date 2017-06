2017-06-23 19:14:00.0

Königsbrunn Nach Ausfall der Versorgung: Bürger müssen tagelang Wasser abkochen

Königsbrunn saß am Freitag für einige Stunden auf dem Trockenen: Nun läuft wieder Wasser - das muss aber auch in den nächsten Tagen noch abgekocht werden. Von Adrian Bauer

Plötzlich saß Königsbrunn auf dem Trockenen: Gegen zehn Uhr herrschte Stillstand im Wasserwerk. Eine Pumpe war durchgebrannt, was wiederum die Steuerelektronik ins Wanken brachte und dazu führte, dass alle vier Pumpen stillstanden. Mittlerweile fließt wieder Wasser. Die Bürger müssen aber als Vorsichtsmaßnahme ihr Leitungswasser bis mindestens Mittwoch abkochen.

Die Techniker hatten sich am Freitagvormittag mit Hochdruck auf die Suche nach dem Fehler gemacht und konnten nach weniger als anderthalb Stunden die Versorgung wieder hoch fahren. „Allerdings passiert das erst einmal nicht mit dem gewohnten Druck, entsprechend sieht das Wasser aus“, sagte Andreas Eser, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt.

Kleine Fliegstoffe und Ablagerungen, die sonst durch den Wasserdruck an den Rand der Leitungen gepresst und dort gehalten werden, wurden nun mitgespült. Als das Wasser wieder lief, kam es deshalb trüber als sonst aus dem Hahn. „Momentan können wir nicht sagen, ob sich darin Krankheitserreger befinden“, sagte Marc Schlachter vom Gesundheitsamt. Menschen, die nicht gekochtes Leitungswasser getrunken haben, müssten derzeit keine großen Sorgen haben: „Eine gesunde Immunabwehr kommt mit solchen Keimbelastungen klar“, sagte Schlachter. Anders liege der Fall aber zum Beispiel bei chronisch Kranken.

Ausfall in Königsbrunn: Wie das Wasser abgekocht werden soll

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts wurden am Mittag hinzugezogen und verhängten zur Sicherheit das Abkochgebot: Das Wasser aus dem Hahn muss sprudelnd erhitzt und dann zehn Minuten abgekühlt werden, bevor man es zum Kochen oder Zähneputzen verwenden kann. Darauf weisen auch Handzettel hin, die Mitarbeiter des Rathauses am Nachmittag verteilten. Die Feuerwehr fuhr mit Wagen durch die Stadt und informierte die Bürger per Lautsprecher über das Abkochgebot. „Das Krisenmanagement hat sehr gut geklappt“, sagte Bürgermeister Franz Feigl.

Wasser abkochen: So geht's

Bürger in Königsbrunn müssen derzeit ihr Wasser abkochen. Was gibt es dabei zu beachten?



Durch Abkochen von Wasser sollen Keime und Mikroorganismen abgetötet werden.



Das Wasser sollte auf den Siedepunkt (100 Grad Celsius) erhitzt werden.



Anschließend sollte das Wasser mindestens drei Minuten sprudelnd kochen.



Danach gilt selbstverständlich: Lassen Sie das Wasser abkühlen, bevor Sie es benutzen.

Am Samstag und Sonntag wird nun das Netz durchgespült, um möglichst viele Ablagerungen und aus den Leitungen zu holen. Dazu werden überall in der Stadt Hydranten geöffnet, sodass das Wasser ablaufen kann. Gleichzeitig appellierte Schlachter an die Bevölkerung, an diesem Tagen möglichst wenig Wasser zu verbrauchen. Denn je höher der Druck in der Leitung, desto besser die Wirkung der Spülung. Ebenso bat der Vertreter des Gesundheitsamts darum, dass offene Hydranten nicht zugedreht werden sollten. N

ach der Spülung nehmen Labortechniker am Montag, Dienstag und Mittwoch an verschiedenen Stellen des Leitungsnetzes Proben und prüfen diese auf Krankheitserreger. Sollten keine Erreger gefunden werden, könnte das Trinkwasser ab Donnerstag wieder bedenkenlos genossen werden.

Bürgertelefon: Bei Fragen zur Wasserproblematik sind Mitarbeiter des Rathauses am heutigen Samstag von 8 bis 20 Uhr erreichbar unter 08231/606-0.