2018-01-30 17:09:00.0

Biogasanlage Nach Heizungsausfall: So werden Kunden entschädigt

Die Heizungen in rund 350 Haushalten auf dem Lechfeld laufen wieder. Am Wochenende sah das anders aus. Wo der Fehler in der Versorgung lag und wie die Kunden entschädigt werden. Von Michael Lindner

Alle Heizungen laufen wieder – auf diese Nachricht haben die rund 350 betroffenen Haushalte in der Region gewartet. Wie berichtet waren vor allem Haushalte in Oberottmarshausen und Kleinaitingen, aber auch in Lagerlechfeld, Untermeitingen und Königsbrunn von der Störung betroffen. Auch der Fehler wurde inzwischen gefunden.

Ausfall in der Gasversorgung lag an menschlichem Fehler

Die Gräbinger Biogas-Aufbereitungsanlage von Erdgas Schwaben ging von Samstag auf Sonntag wegen schlechter Werte auf Störung und schaltete sich automatisch aus. Der Mitarbeiter eines Dienstleisters wollte den Fehler beheben, hielt aber den festgelegten Wiederinbetriebnahmeprozess nicht ordnungsgemäß ein.

Eine Unternehmenssprecherin von Erdgas Schwaben bestätigt, dass es sich um einen menschlichen Fehler handelte. Wegen des Fehlers wurde Erdgas mit einem zu hohen CO2-Anteil (Kohlenstoffdioxid) in das Netz eingespeist, welches zum Heizen ungeeignet ist. Zahlreiche Heizgeräte in der Region schalteten sich daraufhin ab. Nach Angaben von Erdgas Schwaben ist durch die Störung an keinem der Geräte ein Schaden entstanden; sie konnten per Knopfdruck wieder in Betrieb genommen werden.

Gutachter überprüft Aufbereitungsanlage in Graben

Und wie geht es jetzt weiter? Ein Gutachter der Technischen Organisation von Sachverständigen wird die Gräbinger Aufbereitungsanlage demnächst überprüfen. Wann genau, ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald dies erfolgt und eine uneingeschränkte Funktion gegeben ist, wird die Anlage wieder in Betrieb genommen.

Bis zu 40 Mitarbeiter von Schwaben Netz, einer 100-prozentigen Unternehmenstochter von Erdgas Schwaben, waren von Sonntag bis Dienstag im Einsatz, um die Versorgung mit Erdgas wiederherzustellen. 20 Kunden seien nach Angaben des Unternehmens bisher noch nicht angetroffen worden. Erdgas Schwaben teilt mit, dass alle von der Störung betroffenen Haushalte in den nächsten Tagen einen Gutschein erhalten.