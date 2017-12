2017-12-30 08:13:56.0

Bobingen Radfahrer stirbt nach Sturz

Ein 56-jähriger Radfahrer ist in Bobingen (Kreis Augsburg) bei einem Sturz ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Hochstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Er stürzte auf Höhe der Wendelinskapelle aus noch ungeklärter Ursache vom Fahrrad, ohne dass ein anderes Fahrzeug daran beteiligt war. Dabei zog er sich eine Platzwunde an der Stirn zu und blieb regungslos auf dem Boden liegen.

Bereits vor Eintreffen des Rettungsdiensts begannen zwei Ersthelfer mit der Reanimation, die dann vom kurz darauf eintreffenden Rettungsdienst und Notarzt fortgesetzt wurde. Der Radfahrer starb aber noch auf dem Weg ins Klinikum Augsburg.

ANZEIGE

Unfallzeugen beobachteten, dass der Mann nach links von seinem Fahrrad kippte. Die Fahrbahn war geräumt und gestreut. Ob der 56-jährige Mann, der keinen Fahrradhelm trug, wegen seines Sturzes starb oder infolge einer medizinischen Ursache vom Fahrrad stürzte, konnte bislang nicht geklärt werden. nos