2018-01-29 15:29:00.0

Lechfeld/Königsbrunn Störung in Biogas-Anlage: Hunderte Heizungen fallen aus

Eine Biogasanlage in Graben ist nach einer Störung am Sonntag derzeit nicht in Betrieb. Viele Haushalte auf dem Lechfeld sind davon betroffen. Von Michael Lindner

Am Montagvormittag sind vermutlich mehrere Bewohner auf dem Lechfeld mit kalten Füßen aufgewacht. Spätestens als sie in das Badezimmer gegangen sind und sich waschen wollten, haben sie gemerkt: Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Temperatur in der Wohnung ist kühler als zuletzt und aus dem Wasserhahn läuft nur kaltes Wasser. Woran das liegt? In der Biogasanlage in Graben nahe der B 17 gab es am Sonntag eine Störung, teilte eine Pressesprecherin von Erdgas Schwaben mit.

Mehrere hundert Haushalte in der Region sind davon am Sonntag und Montag betroffen. Wie viel genau, das konnte das Unternehmen auf Anfrage nicht sagen. Betroffen sind Teile von Königsbrunn, Oberottmarshausen, Kleinaitingen, Lagerlechfeld und Untermeitingen. Das heißt, dort können mehrere Bewohner weder ihre Wohnungen und Häuser heizen, noch gibt es warmes Wasser. Auch öffentliche Einrichtungen bleiben von der Störung nicht verschont. Diese werden vorrangig bei der Fehlerbehebung behandelt, teilte Erdgas Schwaben mit, danach folgten private Haushalte.

Ausfall der Heizung auch in Schule und Kindergarten

In Oberottmarshausen fiel am Montag sowohl in der Schule als auch im Kindergarten, im Sportheim und im Bürgerhaus die Heizung aus. Bürgermeister Gerhard Mößner sprach von einer unangenehmen Situation für die Betroffenen: „Ich will es nicht verharmlosen, aber auch nicht dramatisieren. Das ist von den Temperaturen alles noch zumutbar gewesen.“ Die Sonne samt der milden Außentemperaturen haben ihren Teil dazu beigetragen.

Sofort nach Bekanntwerden der Störung bis spät in die Nacht war das Fachpersonal von Schwaben Netz unterwegs, um die Erdgas-Heizungen wieder in Betrieb zu nehmen. Derzeit sind 20 Fachleute in den betroffenen Gemeinden unterwegs, um die Leitungen zu entlüften und die Heizungen wieder einsatzfähig zu machen.

In Kleinaitingen waren keine öffentlichen Einrichtungen von der Störung betroffen. Die laufen alle noch mit Öl, bestätigt Bürgermeister Rupert Fiehl. In Graben waren ebenfalls keine gemeindlichen Liegenschaften betroffen. Wie von der Gemeinde zu erfahren war, gab es lediglich bei ein paar privaten Haushalten, schwerpunktmäßig in Lagerlechfeld, Probleme. Vor allem mit Heizanlagen älterer Bauart.

Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp spricht ebenfalls nur von einzelnen Störungen. Obwohl etliche öffentliche Gebäuden – darunter zwei Schulen, das Hallenbad und Sporthalle – mit Gas versorgt werden, gab es dort keine Probleme. Obwohl er auch privat einen Gasanschluss hat, habe er erst im Rathaus von der Störung in der Biogasanlage mitbekommen.

Fachleute nehmen Heizung kostenlos wieder in Betrieb

Die Fachleute sind am Montag in den betroffenen Gemeinden unterwegs um die Erdgasheizungen wieder in Betrieb zu nehmen. Betroffene Kunden können sich laut Unternehmensangaben aber auch an ihren Heizungsbauer wenden. Die Fachleute nehmen laut Erdgas Schwaben die Heizungen kostenlos wieder in Betrieb. Bei Fragen können sich betroffene Haushalte unter der Telefonnummer 0821/455166-444 an den Kundenservice von Erdgas Schwaben wenden, die Nummer ist auch am Dienstag bis 17 Uhr zu erreichen.

Wie das Unternehmen mitteilt, sollen bis zum Montagabend alle betroffenen Heizungen in Königsbrunn, Untermeitingen und Graben wieder laufen. Bei etwa 300 Anschlüssen können die Arbeiten aber auch noch am Dienstag erfolgen.

Die Ursache für die Störung in der Anlage ist noch nicht ermittelt. Genauere Angaben macht das Unternehmen derzeit nicht. Bis die Ursache abschließend geklärt ist, bleibt die Anlage allerdings außer Betrieb.