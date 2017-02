2017-02-07 10:05:00.0

Augsburg Volksverhetzung: Gericht verurteilt Kommentar-Schreiber

Weil er im Internet gegen Flüchtlinge hetzte, hat das Augsburger Amtsgericht einen 62-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg verurteilt. Er hatte mit extremen Worten kommentiert. Von Michael Lindner

Solche Asylbewerber gehörten „in die Gaskammer“ – so kommentierte ein 62-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis Augsburg im Internet einen Artikel über einen Streit unter Flüchtlingen in einem Asylbewerberheim. Der Beitrag war für etwa 90 Minuten im Online-Auftritt der Augsburger Allgemeinen zu sehen, bevor die Redaktion den Hass-Kommentar sah und sofort löschte. Der 62-Jährige stand am Dienstag vor dem Augsburger Amtsgericht, er war wegen Volksverhetzung angeklagt.

Der Angeklagte ist Diplom-Betriebswirt, pflegt ein schwerbehindertes Familienmitglied und ist von Berufswegen sozial engagiert. Mehr als unsozial war dagegen sein Kommentar im Juli des vergangenen Jahres, als er gegen Asylbewerber gehetzt hat.

Bei der Verhandlung gab der Angeklagte an, dass der Kommentar ein Ausrutscher gewesen sei. Er schäme sich zutiefst und habe sich Zuhause in seinem Arbeitszimmer zu dem Eintrag hinreißen lassen. „Der Satz ist unterirdisch“, er habe wohl einen Blackout gehabt. Kurze Zeit später wollte der 62-Jährige den Kommentar wieder löschen, doch da war es bereits zu spät – sein Zugang war gesperrt.

Polizei durchsuchte Wohnung des Angeklagten

Ein Leser, der den Hass-Kommentar kurz nach dessen Erscheinen gesehen hatte, erstattete Anzeige. So kam der Fall ins Rollen. Mit einem Gerichtsbeschluss forderten die Ermittler bei der Redaktion die Daten des Kommentar-Schreibers an. Danach wurde die Wohnung des Angeklagten durchsucht. Ein Polizeibeamter sagte vor Gericht aus, dass sich der 62-Jährige dabei äußert kooperativ gezeigt und die Tat sofort eingeräumt habe. Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung hätten sie bei der Durchsuchung nicht gefunden. Er gehe davon aus, dass der Kommentar im Affekt abgegeben worden sei.

Verteidiger Marc Schneider regte nach der Beweisaufnahme an, das Verfahren gegen seinen bisher nicht vorbestraften Mandanten einzustellen. Staatsanwältin Alexandra Krug antwortete energisch: „Geht’s eigentlich noch!?“ Die Anfrage bezeichnete sie als „fast schon unverschämt“. Richterin Martina Triebel hielt eine Einstellung für ein falsches Zeichen. Das Strafmaß bei Volksverhetzung kann laut Strafgesetzbuch zwischen drei Monaten und fünf Jahren liegen.

Volksverhetzung: Verteidiger spricht von "Augenblicksversagen"

Staatsanwältin Krug beantragte in ihrem Plädoyer eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro (120 Tagessätze zu je 20 Euro). Ihrer Meinung nach könne eine Kurzschlussreaktion des Angeklagten ausgeschlossen werden. Jemandem dem Tod mit dem Signalwort „Gaskammer“ zu wünschen, sei heftig. Verteidiger Schneider sprach dagegen von einem „Augenblicksversagen“. Der Kommentar sei schnell eingetippt und verschickt gewesen, zudem war er nicht lange im Internet zu sehen. Er forderte eine Geldstrafe in Höhe von 750 Euro (50 Tagessätze à 15 Euro).

Der 62-jährige Angeklagte wurde von Richterin Triebel, die den Inhalt des Kommentars als extrem beschrieb, zu 90 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt – insgesamt also 1800 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.

