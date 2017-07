2017-07-07 20:06:00.0

Lechfeld Welcher Logistiker kommt hier als nächstes?

Das Lechfeld zieht Unternehmen wie Amazon und Lidl an, derzeit baut Hermes eine Niederlassung. Da die Flächen inzwischen knapp sind, haben Kleinaitingen und Graben einen Plan. Von Michael Lindner

Das BMW-Logistikzentrum östlich der Bundesstraße 17 bei Kleinaitingen ist seit mehr als einem Jahr in Betrieb – weitgehend unbemerkt von der Nachbarschaft: Ein hoher Lärmschutzwall verbirgt von der B17 die Sicht auf das Verteilzentrum, das bis zu 300 Händler mit Auto-Ersatzteilen und Zubehör versorgt. Ansonsten ist das Firmengebäude von Flächen des ehemaligen Gutes Lechfeld oder der Bundeswehr umgeben. Doch dieses Einsiedlertum auf 17 Hektar könnte in ferner Zukunft für BMW und die etwa 220 Beschäftigten vorbei sein. Die Lechfeldgemeinden Kleinaitingen und Graben haben dort gemeinsam Großes vor.

„Wir planen ein 24 Hektar großes interkommunales Gewerbegebiet zusammen mit Kleinaitingen“, sagt Grabens Bürgermeister Andreas Scharf. Jeweils zwölf Hektar wollen die beiden Gemeinden einbringen. Dieses Gewerbegebiet soll gemeinsam vermarktet, finanziert und verkauft werden – über einen noch zu gründenden Zweckverband. Entsprechende Überlegungen bestätigen Scharf sowie sein Kleinaitinger Amtskollege Rupert Fiehl.

So groß wie 33 Fußballfelder

Diese 24 Hektar große Fläche hat die Ausmaße von 33 Fußballfeldern und ist damit viermal so groß wie das Hermes-Gelände und fast doppelt so groß wie die Amazon-Lagerflächen in Graben. Fiehl macht im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich, dass niemals die gesamte Fläche versiegelt, sprich zugebaut, werde – es müssen auch Ausgleichsflächen geschaffen werden. Bei der Ansiedlung des etwa 17 Hektar großen BMW-Werks musste laut Fiehl als Ausgleich eine sogenannte Gehölzpflanzung vorgenommen werden – auf einer Fläche von 1,5 Hektar.

Das interkommunale Gewerbegebiet soll bei der B17 auf dem Gelände des ehemaligen Gutes Lechfeld entstehen. Auf diesem standen bis vor zehn Jahren Wohncontainer der Regierung von Schwaben, die als Unterkunft für Asylbewerber genutzt wurden. Der Gutshof selbst wurde 1935/36 zur Versorgung der Soldaten des Fliegerhorstes gebaut; bis zu 120 Leute waren dort beschäftigt. Beim Angriff auf den Flughafen Lechfeld am 12. September 1944 wurde auch der Gutshof bombardiert. Und genau darin liegt eines der Probleme – Munition aus dem Zweiten Weltkrieg.

Bei den Untersuchungen des BMW-Areals 2015 wurden insgesamt 16 Tonnen an Munition ausgebuddelt, berichtet Bürgermeister Fiehl. Damals musste sogar die B17 zweimal komplett gesperrt werden – wegen der Entschärfung einer 250 Kilogramm sowie einer mehr als 100 Kilogramm schweren Fliegerbombe. „Die schlimmsten Flächen haben wir fast schon durch“, sagt Fiehl zu den bisher erfolgten Untersuchungen. „Je näher man Richtung Flugplatz kommt, desto weniger darf man bauen beziehungsweise desto mehr Munition werden wir finden.“ Der genaue Standort des geplanten interkommunalen Gewerbegebiets stehe laut Fiehl noch nicht fest.

Bürgermeister betonen außergewöhnlich gutes Verhältnis untereinander

Beide Bürgermeister betonen das außergewöhnlich gute Verhältnis untereinander sowie die gemeinsamen Potenziale der Gemeinden. Zu zweit seien sie viel schlagkräftiger und könnten mehr ausrichten als alleine. Es habe bereits Vorgespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt und zum Thema Naturschutz gegeben. Es gebe gesetzlich geschützte Biotope, zudem müsse bei der Bebauung ein gewisser Abstand zum Bundeswehrstandort eingehalten werden.

Das gemeinsame Gewerbegebiet soll zügig vorangetrieben werden, obwohl kein Zeitlimit gesetzt sei. Es sei ein Projekt, dass nicht erst in fünf Jahren stehen soll, so Fiehl. „Wir wollen nicht trödeln.“ Seiner Meinung nach dauere es aber bestimmt zwei bis drei Jahre, bis überhaupt erst einmal die Pläne erstellt seien.

Zusätzlich dazu ist für Bürgermeister Fiehl noch ein eigenes, ebenfalls östlich der B17 liegendes Gewerbegebiet denkbar. Dieses sei aber ein Projekt in noch fernerer Zukunft. Die Dimensionen des Gewerbegebietes könnten um ein Vielfaches größer sein: Von bis zu 90 Hektar ist die Rede, das entspricht fast 130 Fußballfeldern. „Die Bürger brauchen keine Sorge haben, es würde niemals alles erschlossen“, sagt Fiehl. Genau wie beim gemeinsamen Gewerbegebiet mit Graben würden auch hier Ausgleichsflächen geschaffen, zudem seien bestimmte Bereiche von einer Bebauung ausgeschlossen. „Wir machen jetzt eine grundsätzliche Klärung, was wo möglich ist und was nicht. Auch wegen der Lärmemission“, erklärt Fiehl.

Logistik ist eine „gute Branche“

Kleinaitingens Bürgermeister möchte die Strategie mit Logistikern – also Unternehmen, die mit Transport und Lagerung verschiedener Produkte zu tun haben – auf dem Lechfeld weiterverfolgen. Er bezeichnet sie als „gute Branche“, dass viele sie schlecht reden, sei „übel“. Fiehl betont die dadurch geschaffenen Arbeitsplätze – nicht nur für den Ort, sondern für die gesamte Region. In den Gewerbegebieten von Kleinaitingen und Graben sind derzeit rund 3000 Personen in der Logistik-Branche tätig, mehr als die Hälfte entfällt auf Amazon. Dazu kommen unter anderem noch BMW, Aldi, Lidl, DHL und in wenigen Monaten Hermes (Hermes investiert 40 Millionen ins Lechfeld).

Fiehl betont, dass die Gemeinde „in keinster Weise“ mit einem Unternehmen im Gespräch sei. Wer aber die Attraktivität des Lechfelds für Logistiker kennt, weiß, dass es nicht lange dauern kann, bis die ersten Unternehmen Interesse an dem geplanten Projekt bekunden – und BMW einen Nachbarn bekommt.