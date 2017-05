2017-05-26 09:55:00.0

Königsbrunn Wer küsst die Königstherme wach?

Seit 2015 steht der Betrieb im ehemaligen Königsbrunner Spaßbad Königstherme still. Eine Sanierung ist wohl unmöglich. Ein Rückblick und die Frage nach Ideen für die Zukunft. Von Adrian Bauer

Es war ein dickes Ei, das die Stadt im Sommer 2015 gelegt bekam: Die Königstherme blieb zunächst wegen Krankheit der Bademeister geschlossen, dann kündete ein Zettel an der Tür von einem "Betriebsurlaub". Gebadet hat dort seitdem niemand mehr: Ende Juli 2015 meldete die Betreibergruppe Insolvenz an.

Die letzten Wochen des mehr als 30 Jahre alten einstigen Vorzeigeprojekts in der Stadt glichen einem Trauerspiel: Das Bad ging aus dem Leim, das Gesundheitsamt monierte an mehreren Stellen hygienische Mängel.

Die Mitarbeiter hielten das Bad am Laufen, obwohl sie teilweise über Monate keinen Lohn erhalten hatten. Betreiber Uwe Deyle warb dafür, dass die Stadt die Therme kaufen und den Betrieb weiterführen solle. Dies lehnte der Stadtrat einstimmig ab, einen Tag später, am 29. Juli, folgte der Insolvenzantrag. Bei der Stadt rechnete man für die Ertüchtigung mit Investitionen von 15 bis 20 Millionen Euro. Diesen finanziellen Kraftakt wollten die Stadträte nicht riskieren.

Blicke in die verwaiste Königstherme

Die Stadt kaufte die Thermenruine

Im Juli 2016 kaufte die Stadt die Thermenruine dann trotzdem, um sich für die Zukunft alle Möglichkeiten offenzuhalten. Seitdem ist nicht viel Sichtbares passiert: Im Oktober 2016 wurden die Rutschen abgebaut. Die städtische Freizeit- und Sportstätten Königsbrunn GmbH kümmert sich um die Sicherheit und beurteilt den Zustand der Bausubstanz. Weil zeitgleich die Sanierung des Schwimmbades im Gymnasium stockte, stand Königsbrunn plötzlich ohne Hallenbad da.

Während die Königsbrunner Schwimmer dank der laufenden Arbeiten am Gymnasiumsbad bald nicht mehr komplett auf dem Trockenen sitzen werden, steht für die Therme eine Lösung weiter aus. Doch welche Konzepte gibt es?

Turm an der Therme verschwindet

Wir haben als Teil unserer Serie zu den großen Baustellen der Stadt bei den im Stadtrat vertretenen Parteien nachgefragt, welche Ideen sie für die Zukunft des Areals haben. Alle haben dazu einen Fragenkatalog zugeschickt bekommen und schriftlich geantwortet. Herausgekommen sind durchaus unterschiedliche Vorschläge: Vom sofortigen Abriss reichten sie über eine Ertüchtigung der Sauna bis zur Umrüstung des Schwimmbereiches in einen provisorischen Veranstaltungssaal. Die Rückmeldungen der Parteien lesen Sie hier: So sehen die Parteien die Zukunft der Königstherme.

Innerhalb der Parteien gibt es verschiedene Meinungen

Dabei gibt es auch innerhalb der Parteien unterschiedliche Vorstellungen. Hildegard Fröhlich antwortete auf unsere Anfrage und teilte mit, sie habe eine andere Meinung als ihre Partei, die Freien Wähler: "Wichtig und richtig war es, das Grundstück der Therme vor Ablauf der langfristigen Mietfrist bis 2043 zu kommunalen Zwecken zu sichern. Wir müssen nun aufpassen, dass wir politisch keine ‚Stadt der Provisorien‘ werden. Jede Million, die für Zwischennutzungen ausgegeben werden muss, ist vergeudetes Geld. Die Therme gehört abgerissen und eine neue künftige Nutzung etabliert.

In der Hauptsache könnte von unserer GWG ein architekturansprechendes, städtebaulich dominierendes Gebäude mit Zentrumswirkung und einer Vielzahl von Wohnungen zur Minderung des Wohndefizits in Königsbrunn gebaut werden. Im Erdgeschoss und maximal 1. Obergeschoss können Cafés mit Außenbewirtung, Einrichtungen zur Gesundheitsvorsorge etc. berücksichtigt werden. Die Fläche der Eishalle kann in einem zweiten Schritt zur obigen Umsetzung herangezogen werden. Ein Ersatzstandort muss noch diskutiert werden.

Eine weitere Schwimmhalle kann im Sport- und Freizeitpark zwischen Unterer Kreuzgasse und TSV-Gelände sofort integriert werden. Auf dem Parkplatz 3 zwischen Gymnasium und heutigem Thermengebäude könnte eine Stadthalle/ein Bürgerhaus entstehen. Die Parkplätze könnten zur Königsallee vorverlegt werden." (mit hsd)

