2017-05-25 12:00:00.0

Deutsche Bahn Züge zwischen Bobingen und Lagerlechfeld fahren wieder

Zwischen Bobingen und Lagerlechfeld fahren wieder Züge. Die Bahnstrecke war seit Mittwochmittag wegen einer technischen Störung gesperrt.

Die technische Störung an der Bahnstrecke zwischen Bobingen und Lagerlechfeld wurde nach Angaben der Deutschen Bahn behoben. Der Zugverkehr zwischen Augsburg und Landsberg am Lech in beiden Richtungen wird mit folgenden Zügen wieder aufgenommen:

RB 57821: Abfahrt in Landsberg am Lech um 12:18 Uhr, Abfahrt in Lagerlechfeld um 12:45 Uhr, Ankunft in Augsburg-Hauptbahnhof um 13:11 Uhr

Abfahrt in Landsberg am Lech um 12:18 Uhr, Abfahrt in Lagerlechfeld um 12:45 Uhr, Ankunft in Augsburg-Hauptbahnhof um 13:11 Uhr RB 57820: Abfahrt in Augsburg-Hauptbahnhof um 12:48 Uhr, Abfahrt in Bobingen um 13:02 Uhr, Ankunft in Landsberg am Lech um 13:40 Uhr

Reisende sollten allerdings noch mit Verzögerungen rechnen.

Die Zugstrecke war seit Mittwochmittag gesperrt gewesen. Die Deutsche Bahn hatte zwischen Bobingen und Lagerlechfeld Busse eingesetzt. sli/kos