2018-02-09 08:26:00.0

Bayern-Monitor Seehofer als Superminister? Stimmen Sie ab, ob das eine gute Idee ist

Horst Seehofer soll in einer neuen Großen Koalition Innenminister werden. Was halten Sie davon? Und was sagen Sie zum Abschneiden der CSU in den Verhandlungen? Von Niklas Molter