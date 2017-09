2017-09-24 18:05:03.0

Bundesliga 0:0 in Hannover: 1. FC Köln holt ersten Punkt

Der 1. FC Köln holt den ersten Punkt der Bundesliga-Saison. Nach fünf Niederlagen am Stück stoppen die Rheinländer mit einem 0:0 in Hannover den Negativlauf.

Der 1. FC Köln hat seinen ersten Punkt in der Bundesliga-Saison geholt. Der Europa-League-Starter kam am Sonntag beim starken Aufsteiger Hannover 96 zu einem 0:0 und verhinderte eine historische Marke. Bei zuvor fünf Niederlagen am Stück wären die Kölner im Fall einer weiteren Pleite das Team mit dem schlechtesten Saisonstart in der Geschichte der Fußball-Bundesliga gewesen.

Bundesliga: Köln bleibt trotz Remis Tabellenletzter

Die Kölner bleiben trotz des Remis nach sechs Spieltagen Tabellenletzter. Hannover ist weiter ungeschlagen und mit zwölf Punkten auf Rang vier. dpa