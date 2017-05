2017-05-31 07:35:33.0

Pressestimmen 1860 München steigt ab: "schwache Leistung" und "schlimme Szenen"

Nach einer Niederlage gegen Regensburg steigt der TSV 1860 München in die 3. Liga ab. Die Löwen spielen schlecht, Fans benehmen sich daneben. Die Pressestimmen.

Die Münchner Löwen sind abgestiegen. Nach dem 1:1 im Relegations-Hinspiel bei Jahn Regensburg setzte es zu Hause eine 0:2-Niederlage für den TSV 1860. Schwach war am Dienstagabend aber nicht nur der Auftritt der Spieler, sondern auch das Verhalten einiger Fans: Minutenlang blieb das Spiel unterbrochen, weil Zuschauer randalierten, die Polizei musste den Block absichern. Zehn Beamte wurden verletzt.

Bereits am Montagabend hatte es weil Zuschauer randalierten gegeben. Nach dem Spiel traten beim TSV 1860 erste Verantwortliche zurück, auch weil Zuschauer randalierten wird den Verein wohl verlassen.

TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg: Die Pressestimmen

Das schreiben deutsche Online-Medien über das Relegationsspiel des TSV 1860 gegen Jahn Regensburg und über den Abstieg der Münchner Löwen:

"Der dritte Versuch hintereinander, eine verkorkste Saison auf den letzten Drücker zu retten, ging nicht mehr gut. Die vielen Menschen mit den entsetzten, traurigen und wütenden Gesichtern bildeten ein Gemälde, auf dem abgebildet war, was bei diesem Verein in den vergangenen Jahren systematisch ruiniert worden ist. Und die Fratze des wütenden Löwen, als die aufgebrachten Fans aus der Nordkurve zehn Minuten vor Schluss den Platz stürmen wollten und eine lange Spielunterbrechung verursachten." Süddeutsche Zeitung

"Auch gegen Regensburg versagten die Münchner auf der ganzen Linie. Sie präsentierten sich - wie schon so oft - als labile, leblose Söldner-Truppe, die den Kopf verliert, sobald es brenzlig wird. Symptomatisch für den Zustand des Vereins war auch, dass diese so missratene Saison nur mit Hilfe eines massiven Polizeieinsatzes einigermaßen regulär zu Ende gebracht werden konnte. Schlechter kann man sich nicht von der Zweitklassigkeit verabschieden." Münchner Merkur

"Nach 24 Jahren sind die "Löwen" wieder drittklassig. Das sportliche Debakel stellt die Zukunft des deutschen Meisters von 1966 komplett in Frage. Der Verein ist unter dem jordanischen Investor Hasan Ismaik am Tiefpunkt angelangt. Ein totaler Neuaufbau wird folgen müssen." Abendzeitung München

"Während die vielen Löwen-Fans angesichts der unsicheren Zukunft ihres Klubs den Tränen nahe waren, herrschte bei den Regensburger Anhängern grenzenloser Jubel. Minutenlang feierten sie nach dem Abpfiff ihre Aufstiegshelden – denen in der Heimat nun ein großer Empfang bevorstehen dürfte." Mittelbayerische Zeitung

"Die schlimmen Ausschreitungen überschatteten das Relegationsrückspiel zwischen dem TSV 1860 und Jahn Regensburg und letztlich auch den Jubel der Gäste über das verdiente 2:0 und den Aufstieg in die Zweite Liga. So war das Traurigste an diesem Tag nicht die schwache Leistung der uninspiriert spielenden Löwen, sondern die Randale hasserfüllter Chaoten, die das Spiel an den Rand des Abbruchs brachten." Spiegel Online

"Die Gäste feiern dagegen nach dem 1:1 im Hinspiel den Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Liga. Regensburg ist nach den Würzburger Kickers und Leipzig der dritte Verein, dem das gelingt. Dass es für den Traditionsklub aus München nach unten geht, ist die Quittung für jahrelange Misswirtschaft. Investor Hasan Ismaik (39) hat bisher rund 60 Millionen Euro in den Verein gepumpt, aber ein echtes Konzept hatte er nie. Weil die Mannschaft komplett auseinanderbricht, muss er für die 3. Liga weitere Millionen locker machen." Bild Online

"Damit war der Durchmarsch von Jahn Regensburg perfekt: Binnen zwei Jahren marschierte der SSV von der Regionalliga in die 2. Liga. Für den TSV 1860 München steht indes der bittere Abstieg in die Drittklassigkeit fest. Kaum nachvollziehbar, zumal die Löwen mit dem drittteuersten Kader nach Stuttgart und Hannover in die Saison gestartet waren. Und damit nicht genug: Auch die U 21, U 19, U 17 und U 16 der Giesinger steigt ab - ein Fünffachabstieg binnen nur einer Saison." Kicker

"Der TSV 1860 München steigt ab, Jahn Regensburg ist der Gewinner der Relegation und ab sofort zweitklassig. 1860-Chaoten sorgen in der Schlussphase für schlimme Szenen mitsamt massivem Polizeieinsatz und Spielunterbrechung. Kurz: eine Schande!" Focus Online

