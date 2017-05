2017-05-01 16:22:39.0

Fußball Abstiegskampf: Lukas Podolski lästert gegen Bayer Leverkusen

Leverkusens Stürmer Stefan Kießling versuchte nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Schalke, die Fans zu beruhigen. Ein Spruch von ihm ärgerte offenbar den Ur-Kölner Lukas Podolski.

Es sind keine leichten Tage für Bayer Leverkusen: Nach der 1.4-Heimniederlage gegen den FC Schalke 04 steckt die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut im Abstiegskampf. Stefan Kießling, dienstältester Profi bei der Werkself, hatte nach der heftigen Pleite versucht, die Wellen bei den Fans zu glätten - mit einem Spruch gegen den Lokalrivalen 1. FC Köln. Dafür erhielt er nun Gegenwind von Lukas Podolski.

Kießling hatte am späten Freitagabend nach der Pleite mit den Fans gesprochen, die die Ausfahrt des Leverkusener Mannschaftsbusses behindert hatten. Die Stimmung war nach der höchsten Heimpleite seit 33 Jahren aufgeheizt. Kießling hatte sich daraufhin Herz und Megaphon genommen, um mit den Bayer-Anhängern zu sprechen. Der Spruch, der dabei am besten ankam und letztlich die Fans dazu bewegte, den Weg wieder frei zu machen: "In zwei Wochen hauen wir die Scheiß-Kölner weg."

Kießling entschuldigte sich postwendend dafür - der Spruch sei aus der Emotion entstanden, sagte er der Bild: "Ich wollte überhaupt keinen beleidigen, das kam alles aus der Emotion heraus." Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Kießling schon einen Rüffel von Lukas Podolski eingefangen. Der Ex-Nationalspieler, der das Kölner Stadtwappen auf dem Arm tätowiert hat, schrieb bei Twitter: "Hat Bayer immer noch keine Pille gegen Minderwertigkeitskomplexe entwickelt" und fügte den Hashtag #tradition an, der darauf anspielen soll dass Leverkusen eben das seiner Meinung nach nicht hat: Tradition.

Kießling: "Dann hauen wir die Scheiss Kölner weg."

Hat Bayer immer noch keine Pille gegen Minderwertigkeitskomplexe entwickelt #tradition pic.twitter.com/MWrct1DGkn — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 29. April 2017

Am 33. Spieltag dürfte damit ein emotionsgeladenes Heimspiel auf die Werkself warten: An diesem Spieltag kommt der 1. FC Köln nach Leverkusen. Für Bayer 04, das derzeit gerade mal noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 hat, dürfte es in diesem Spiel um den Klassenerhalt in der Bundesliga gehen. Die Formkurve spricht nicht unbedingt für Leverkusen: Nur eines der letzten zehn Bundesligaspiele - es war das beim Tabellenletzten Darmstadt - konnte die vor der Saison hoch gehandelte Mannschaft gewinnen. eisl

