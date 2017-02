2017-02-15 10:54:46.0

Champions League BVB-Fanabteilung erhebt Vorwürfe gegen portugiesische Polizei

Nicht nur die bittere 0:1-Pleite stößt den Fans von Borussia Dortmund sauer auf. Die BVB-Fanabteilung erhebt schwere Vorwürfe gegen die portugiesische Polizei.

Das Gastspiel bei Benfica Lissabon werden viele Fans von Borussia Dortmund in unguter Erinnerung behalten. Denn neben der unnötigen 0:1-Niederlage sorgten auch Unstimmigkeiten. So gab es massive Probleme bei der Einlasskontrolle vor dem Stadion, ein Teil der rund 3500 BVB-Fans kam erst verspätet in das Stadion. Schwere Vorwürfe erhob etwa die Fanabteilung der Dortmunder. Sie berichtete von rigorosem Vorgehen der Polizei, bei dem ein Fanvertreter verletzt worden sei. Auf Facebook postete die BVB-Fanabteilung ein Bild des verletzten Mitarbeiters.

Es zeigt den jungen Mann, der gerade versorgt wird. Die Fanabteilung schreibt dazu: "Gerade wurde ein Mitglied des Abteilungsvorstands der BVB Fan- und Förderabteilung ohne jeden Grund von der Polizei zusammengeprügelt!" Später fügte die Fanabteilung hinzu, dass der Verletzte wohlauf sei. Zuvor waren fünf BVB-Anhänger von der portugiesischen Polizei festgenommen werden, die Pyros bei sich trugen. Sie sollen am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Was die Verzögerungen bei den Einlässen angeht, sieht der Fußball-Bundesligist die Verantwortung allein bei den Gastgebern. Wie der BVB eine halbe Stunde nach Spielbeginn über soziale Netzwerke mitteilte, sei der Ordnungsdienst von Benfica akut unterbesetzt. Borussia Dortmund hatte sich nach eigenen Aussagen auf Bitte der Fanbeauftragten vergeblich um eine Verschiebung der Anstoßzeit bemüht. „Die Entscheidungshoheit am Stadion liegt grundsätzlich beim gastgebenden Veranstalter. Der BVB und wir Fanbeauftragte haben vor Ort keinen Einfluss auf die Geschehnisse gehabt“, betonen die Fanbeauftragten von Borussia Dortmund. Ihnen seien vor Ort die Hände gebunden waren.

Auch sportlich stellt das Ergebnis gegen Lissabon eine Bürde dar. Im Rückspiel vor heimischer Kulisse muss die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit mindestens zwei Toren Abstand gewinnen, um die 0:1-Niederlage zu egalisieren. Das Achtelfinal-Rückspiel findet am Mittwoch, 8. März, in Dortmund statt. Den Dortmundern war es trotz bester Chancen nicht gelungen, einen Treffer zu erzielen. Top-Torjäger Aubameyang hatte nach einer Stunde Spielzeit sogar einen Elfmeter vergeben. eisl

