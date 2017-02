2017-02-13 11:49:32.0

Champions League BVB reist ohne Götze nach Lissabon

Borussia Dortmund hat die Reise zum Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei Benfica Lissabon ohne Mario Götze angetreten. Marcel Schmelzer und Lukasz Piszczek sind dabei.

«Für ihn käme ein Einsatz in Lissabon noch zu früh», erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem Abflug am Montag. Götze laborierte an muskulären Problemen und konnte erst «Teile einer Einheit mit der Mannschaft» bestreiten, hieß es in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten.

Zum 21 Spieler umfassenden Kader für die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gehören dagegen die Verteidiger Marcel Schmelzer und Lukasz Piszczek, die zuletzt bei der 1:2-Niederlage bei Darmstadt 98 in der Bundesliga verletzt fehlten.

Schon einmal trafen beide Teams im Achtelfinale aufeinander. Am 4. Dezember 1963 spielte sich der BVB geradezu in einen Rausch. Nach dem 1:2 im Hinspiel zwei Wochen zuvor wurde die damalige Weltklasse-Elf aus Lissabon im Landesmeister-Pokal in Dortmund mit 5:0 vorgeführt. «Die Partie weckt Erinnerungen an unsere leider kürzlich verstorbene BVB-Legende Aki Schmidt und den Borussen-Triumph gegen Benfica im Jahrhundertspiel von 1963», sagte Schmelzer.

Ermutigend ist zudem die jüngste BVB-Bilanz gegen portugiesische Clubs. Sowohl der FC Porto in der vorigen Europa-League-Saison als auch Sporting Lissabon in der diesjährigen Champions League wurden jeweils zweimal besiegt.

Ein couragierter Auftritt im 65 000 Zuschauer fassenden Estádio da Luz soll helfen, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. März in Dortmund zu verschaffen.

Anders als der BVB feierte Benfica eine gelungene Generalprobe. Obwohl das Team nach dem Platzverweis für Ederson (42.) über eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen musste, wurde die Tabellenführung mit einem 3:0 gegen den FC Arouca gefestigt. Der am Niederrhein aufgewachsene Deutsch-Grieche Kostas Mitroglou traf dabei zwei Mal. dpa