  Bayern schon Ostern Meister - und Köln schafft das Wunder  

Bayern München: Mit Jupp Heynckes kam das Glück zurück. Nicht auf das Feld natürlich. Dort erarbeitete man sich den Elf-Punkte-Vorsprung auf die Konkurrenz durch Konzentration, Hingabe und Geschlossenheit. Jene antiquierten Tugenden, die unter Carlo Ancelotti offenbar nur nebensächliche Rollen spielten. Abseits des Feldes aber können selbst die Münchner etwas Glück gebrauchen. Und so wurden ihnen statt Manchester City und FC Schalke in Champions League und Pokal Besiktas und Paderborn zugelost. Da darf dann vielleicht auch Neuzugang Sandro Wagner Robert Lewandowski vertreten, der sich ein paar Verschnaufpausen erbeten hat.

Prognose: Zu Ostern (1. April) liegt die Meisterschale im Nest.

Schalke 04: In der Tabelle vor Borussia Dortmund positioniert. Im direkten Vergleich ein 0:4 aufgeholt. Im Pokal-Viertelfinale (anders als der BVB). Besser kann es kaum werden.

Prognose: Wird es auch nicht. Zu Platz vier reicht es aber – hinter Dortmund. ANZEIGE

Borussia Dortmund: Bernsteinzimmer, Bermuda-Dreieck, das Abschneiden des BVB in der Vorrunde. Drei der letzten Rätsel der Menschheit. Trotz verkorkster Halbserie hat es zu Platz drei gereicht. Was passiert nur, wenn sie wieder ein paar Spiele in Serie gewinnen?

Prognose: Platz zwei.

Bayer Leverkusen: Trainer Heiko Herrlich wird froh sein, wenn die Winterpause vorbei ist. In den vergangenen Wochen war vor allem sein Schwächeanfall beim Pokalspiel gegen Mönchengladbach das Thema. Der filmreife Sturz brachte ihm nicht nur den Ehrenpreis der Otto-Falckenberg-Schauspielschule ein, sondern auch 12.000 Euro Geldstrafe. Wenn es nun endlich wieder um seine Spieler geht, lässt sich auch die morgige traditionelle Klatsche gegen Bayern München leichter verdauen. Ansonsten steht Leverkusen mit dem Aufsteiger der Saison, Leon Bailey, vor einer guten Rückrunde.

Prognose: Europapokalplatz.

RB Leipzig: Das Leipziger Schnellerweiterbesser-Projekt hat ein unerwartetes Bremsmanöver hingelegt und spielte phasenweise bodenständigen Durchschnittsfußball. Gefiel Projektleiter Ralf Rangnick natürlich gar nicht.

Prognose: In der Rückrunde geht es schnellerbesser auf Rand drei.

Borussia Mönchengladbach: Ein bisschen erinnerten die Fohlen in der Hinrunde an Donald Duck: Im entscheidenden Moment setzte es immer eine Bruchlandung. In der von den erwarteten Spitzenteams eher medioker geführten ersten Saisonhälfte hätte es mehrfach Gelegenheiten gegeben, sich abzusetzen – doch ebenso regelmäßig setzte es für die Borussia peinliche Pleiten gegen die Kellerkinder aus Wolfsburg oder Freiburg. Soll heißen: Die Konstanz ist das große Problem der Mannschaft von Dieter Hecking.

Prognose: Mönchengladbach verpasst die Europapokalplätze.

TSG 1899 Hoffenheim: Der beste deutsche Torjäger der Bundesliga (Mark Uth). Der begehrteste deutsche Trainer aller Zeiten (Julian Nagelsmann). Die besten Matchpläne weltweit. Und am Ende der Vorrunde ein siebter Platz. Ernüchternd. Dazu der Weggang des ebenfalls besten deutschen Stürmers (Sandro Wagner über Sandro Wagner).

Prognose: Nagelsmann führt das Team in die Europa League und spielt kommende Saison mit Dortmund in der Champions League.



Eintracht Frankfurt: In Frankfurt hängt zwar nicht alles, aber vieles von einem Namen ab, der vor allem in Augsburg einen klangvollen Namen hat: Haller. Statt auf den Vornamen Helmut hört der Bembel-Star aber auf Sebastien. Wenn der Franzose fit ist, trifft er ebenso regelmäßig wie sehenswert – in Haller-Manier eben. Wenn dem sieben Millionen Euro teuren Rekordzugang aber die Puste ausgeht, wird es für sein Team eng. Ein anderes Problem wird selbst ein fitter Haller nicht lösen können: In der Rückrunde schwächelt Frankfurt traditionell.

Prognose: Auch diesmal bricht Frankfurt in der Rückrunde ein und landet im Mittelfeld.

FC Augsburg: Nur einmal hatte der FCA nach der ersten Saisonhälfte mehr Punkte – vor drei Jahren. Damals gelang am Ende sensationell der Sprung in die Euro League. Reizwörter dazu: Keine Sau, Wunder von Belgrad, Liverpool. Gerne noch mal! Offiziell spricht zwar beim FCA keiner von Europa. Doch natürlich darf es für Manuel Baum und sein Team gerne ein bisserl mehr als der Klassenerhalt werden. Ob das gelingt, hängt von der Fitness der Schlüsselspieler wie Finnbogason, Caiuby, Gregoritsch oder Max ab – und davon, ob die anderen Teams in der vorderen Hälfte weiterhin so inkonstant sind.

Prognose: Für Europa reicht es knapp nicht, aber die FCA-Fans haben auch so viel zu feiern.



Hertha BSC: Der VfL Bochum der Neuzeit. Graue Maus der Liga. Fußball mit dem Wiedererkennungswert einer ordinären Bahnhofstaube. Reicht aber, um sich im Mittelfeld der Liga breitzumachen.

Prognose: Das bleibt auch so.