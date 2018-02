2018-02-24 17:27:29.0

Fußball Berlin ermauert sich beim FC Bayern ein Unentschieden

Hertha BSC Berlin setzt beim Rekordmeister auf die totale Defensive - und wird belohnt. Robert Lewandowski verpasst einen historischen Rekord. Von Florian Eisele

Den Valentinstag vor neun Jahren dürfte Pal Dardai, der Trainer von Hertha BSC, noch in guter Erinnerung haben: Am 14. Februar 2009 gewannen die Berliner mit 2:1 gegen den FC Bayern. Dardai stand damals in der Berliner Startelf im Mittelfeld. Eigentlich wäre dieses Ergebnis nicht weiter erwähnenswert – wenn es nicht zugleich der letzte Sieg der Hertha gegen den deutschen Rekordmeister gewesen wäre. Seitdem gab es fast ausnahmslos Backenfutter für die Berliner: Es folgten elf Niederlagen in Folge, in den letzten beiden Partien kam Hertha immerhin zu zwei Remis. Am Samstag mauerte sich Dardai beim FC Bayern zu einem torlosen Unentschieden – es war das erste Remis unter der Regie von Jupp Heynckes.

Im Eisschrank Allianz Arena ließ der Bayern-Trainer seine alten Herren auf dem Flügel wieder ran: Nachdem Franck Ribéry und Arjen Robben den Anpfiff unter der Woche gegen Besiktas Istanbul von der Bank aus verfolgt hatten, durften beide von Beginn an ran. Auch Rafinha, Thiago und Süle spülte die Rotation in die Startelf. Kimmich (Prellung), James (Wadenprobleme), Boateng (Erkältung) standen nicht im Kader, Vidal und Coman wärmten die Bank.

ANZEIGE

Beinahe hätte es nach vier Minuten das erste Mal im Berliner Kasten geklingelt: Rune Jarstein, der Schlussmann der Hertha, war unter einem hohen Ball getaucht – Lewandowski konnte das Missgeschick aber nicht ausnützen. Bedeutend näher kam der Pole wenig später an einen Torerfolg heran: Nach einem Pass von Martínez war er frei vor Jarstein, der Norweger entschied das Duell jedoch für sich (18.).

Berlin verteidigte in aller Regel mit sieben Feldspielern

Die Taktik der Berliner, die in den seltensten Fällen dafür bekannt sind, ein Offensivfeuerwerk abfeuern zu wollen, war klar: Mit sieben Feldspielern versuchten sie, das Tor zu verriegeln und spekulierten auf einen Konter, den der schnelle Australier Leckie, Kalou oder Selke verwerten sollten. Bei den wenigen Ballgewinnen scheiterte die zurückhaltende Berliner Offensive aber an den Münchner Innenverteidigern Süle und Hummels. Nach einem verhaltenen Start lief auf der anderen Seite kontinuierlich eine Reihe von Angriffen auf den Kasten der Berliner zu - Einbahnstraßenfußball.

Die größte Chance der ersten Hälfte war eine Co-Produktion der Senioren auf den Bayern-Außenbahnen: Robben spielte Ribéry frei, der Schuss des Franzosen streichte aber knapp über die Berliner Latte (35.).

Spielte bei Lewandowski die Jagd nach dem Rekord eine Rolle?

Vor allen Lewandowski tat sich ungewohnterweise im Vergeben bester Chancen hervor. Kurz nach Wiederanpfiff setzte er einen Kopfball aus wenigen Metern am Pfosten vorbei (48.). Sieben Minuten später scheiterte er erneut mit einem Schuss aus etwa zehn Metern. Ob der mögliche alleinige Bundesligarekord eine Rolle spielte? Ein Treffer wäre der zwölfte im zwölften Heimspiel gewesen – das war bislang noch niemandem gelungen. Die Rekordmarke muss sich Lewandowski nun weiterhin mit seinem Trainer Jupp Heynckes teilen.

In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel: Bayern mühte sich, kam aber immer seltener zu Chancen – und Berlin genügte es, die Spielbemühungen zu zerstören. Gelegentlich kamen die Gäste sogar zu Torschüssen, wie etwa durch Lazaro (84.). Am Ende blieb es beim torlosen Unentschieden.

Lesen Sie auch:

FC Bayern ohne Boateng und James gegen Hertha

Arjen Robben ist beim FC Bayern nur einer unter vielen