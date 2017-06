2017-06-29 12:05:58.0

Bundesliga-Spielplan Bundesliga-Start: FCA spielt beim HSV, Bayern muss gegen Bayer ran

Die Deutsche Fußball Liga hat den Spielplan zur Bundesligasaison vorgestellt - und der FC Augsburg muss gegen den Hamburger SV sein Auftakttrauma überwinden.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielplan zur neuen Bundesligasaison vorgestellt. Meister FC Bayern bestreitet am Freitag, 18. August, um 20.30 Uhr das Auftaktspiel gegen Bayer Leverkusen in der heimischen Allianz-Arena. Für den FC Augsburg geht es auswärts gegen den Hamburger SV. Dabei geht es für die Mannschaft von Manuel Baum auch darum, das Starttrauma zu überwinden: Bislang konnte der FC Augsburg noch nie das erste Bundesligaspiel gewinnen.

Nur beim ersten Bundesligaspiel seiner Geschichte gelang es dem FCA überhaupt, einen Punkt zu holen und selbst zu einem Treffer zu kommen. Beim 2:2 gegen den SC Freiburg markierte Sascha Mölders die beiden Tore für den FC Augsburg. Die anderen fünf Auftaktspiele wurden allesamt ohne eigenen Treffer verloren.

Die bisherigen Auftaktspiele des FC Augsburg im Überblick: 2016 in Augsburg gegen VfL Wolfsburg (0:2), 2015 in Augsburg gegen Hertha BSC Berlin (0:1), 2014 in Hoffenheim (0:2), 2013 in Augsburg gegen Borussia Dortmund (0:4), 2012 in Augsburg gegen Fortuna Düsseldorf (0:2), 2011 in Augsburg gegen Freiburg (2:2).

Dass der FC Schalke 04 im eigenen Stadion startet, hat einen Hintergrund. Denn am zweiten Spieltag findet in der Gelsenkirchener Arena das Musikfestival "Rock im Pott" statt. Deshalb spielt Borussia Dortmund zuerst auswärts. Auch Hertha BSC spielt zuerst zuhause, weil am zweiten Spieltag das "Internationale Stadionfest" im Berliner Olympiastadion stattfindet.

Der FC Augsburg startet zwar nicht mit einem Heimspiel, hat aber sowohl am zweiten (Mönchengladbach) als auch am dritten Spieltag (Köln) jeweils ein Heimspiel.

Die weiteren Partien am ersten Spieltag in der Übersicht:

TSG Hoffenheim - Werder Bremen

Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

Schalke 04 - RB Leipzig

FSV Mainz 05 - Hannover 96

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

Am zweiten Spieltag (25. bis 27. August) muss der FC Bayern zu Werder Bremen, während der FC Augsburg Borussia Mönchengladbach empfängt

