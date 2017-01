2017-01-25 11:15:00.0

FC Augsburg Chinesischer Verein bot offenbar viel Geld für Bobadilla

In einem Interview hat FCA-Stürmer Raúl Bobadilla über das lukrative Angebot eines chinesischen Erstligisten gesprochen.

Raúl Bobadilla ist wieder fit. Nach einer Verletzungspause hofft er, im nächsten Heimspiel des FC Augsburg am 5. Februar (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen wieder 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Das sagte der Stürmer der aktuellen Sport Bild. Seinen Vertrag beim FCA hat er jüngst bis 2020 verlängert: Bis 2020: Bobadilla verlängert Vertrag beim FC Augsburg

Warum? "Ich fühle mich in Augsburg sehr wohl, bin dreieinhalb Jahr hier, wir haben super Jungs und einen tollen Teamgeist." Und nachdem ein Wechsel nach China nicht geklappt habe, sei die Entscheidung für Augsburg schnell gefallen.

Guangzhou habe ihm sehr viel Geld geboten, sagte Bobadilla. Viel mehr, als er in der Bundesliga hätte verdienen können. "Mit meiner Unterschrift hätte ich ausgesorgt gehabt." Vertreter des chinesischen Erstligisten seien sogar schon in Augsburg zu Gesprächen gewesen, die Verhandlungen platzten aber letztlich. Warum, wird in dem Interview nicht gesagt.

Bobadilla soll Sturm-Flaute beim FC Augsburg beenden

In Augsburger soll der gesundete Bobadilla nun die Sturm-Flaute beenden. "Es ist in Augsburg nun einmal so, dass man als Stürmer keine fünf, sechs Chancen pro Spiel bekommt, sondern eher nur ein, zwei. Mein Job ist es dann, vor dem Tor eiskalt zu sein."

Die Spielweise des neuen Trainers Manuel Baum kommt Bobadilla entgegen. "Wir sind eine Mannschaft, die Fußball spielen will und nicht nur kämpfen, rennen." Der Stil von Baums Vorgänger Dirk Schuster "war nicht unsere Mentalität, das hat einfach nicht gepasst. Unter Manuel Baum spielen wir wieder flach, schnell nach vorne, pressen. Es war für einen Stürmer doch sehr frustrierend, wenn immer nur hohe Bälle nach vorne kamen und man kaum Unterstützung in der Offensive hat." (ako)