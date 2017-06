2017-06-09 15:45:33.0

Fußball Der FC Memmingen verpflichtet einen gehörlosen Stürmer

Regionalligist Memmingen hat mit Simon Ollert vom FC Ingolstadt 04 einen gehörlosen Spieler verpflichtet. Der 20-Jährige ist einer von nur zwei gehörlosen deutschen Fußballprofis.

Regionalligist FC Memmingen hat mit Simon Ollert (20) vom FC Ingolstadt 04 noch einen Offensivspieler verpflichtet. Trotz seiner jungen Jahre hat der Stürmer eine bemerkenswerte Biographie: Ollert ist einer von nur zwei gehörlosen Fußballprofis in Deutschland.

Mit 17 Jahren hatte er unter Trainer Christian Ziege bei der SpVgg Unterhaching seine ersten Einsätze in der dritten Liga. Anschließend wechselte er nach Ingolstadt, wo er aufgrund des Spielsystems nur mit einem Stürmer aufzulaufen, heuer in der Regionalliga-Mannschaft nicht richtig zum Zug kam (6 Einsätze/1 Tor, zuvor 14 Spiele in der U19-Bundesliga/4 Tore). Über seinen Berater, den ehemaligen Bayern-Spieler Christian Nerlinger, kam nun der Wechsel nach Memmingen zustande. „Er hört weniger, dafür sieht er mehr. Das periphere Sehen und seine Technik sind herausragend“, sagt Nerlinger über seinen Schützling.

Der gebürtige Schongauer ist ein Wunschkandidat von FCM-Cheftrainer Stefan Anderl. Ollert hat nach eigener Aussage schon mit zwei Jahren mit Fußball begonnen und zeigt sich trotz seines vermeintlichen Handicaps ehrgeizig. Zudem haben sich die technischen Möglichkeiten weiterentwickelt und es gibt spezielle Hörgeräte für den sportlichen Einsatz.

Mit einem Hörgeräte-Hersteller organisierte Ollert ein Camp für Kinder mit Hörverlust

Mit dem Hörgeräte-Hersteller Phonak als Partner organisierte der Neu-Memminger auch zum ersten Mal ein internationales Fußballcamp für Kinder mit Hörverlust. Ollert soll dazu beitragen, die Lücke in der Offensive zu schließen, die Stefan Schimmer durch seinen Wechsel zur SpVgg Unterhaching hinterlässt.

Bereits in einer Woche beginnt der FC Memmingen wieder mit dem Training. In der kommenden Woche soll der Spielplan-Entwurf vom Bayerischen Fußballverband (BFV) herauskommen. Wie berichtet, startet der TSV 1860 München jetzt in der Regionalliga Bayern. Die FCM-Verantwortlichen sind gespannt, welcher Gegner es für das offizielle Eröffnungsspiel der Liga am 13. Juli in der Arena sein wird. ass

