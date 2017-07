2017-07-08 08:37:00.0

Porträt Der gefallene WM-Held Mario Götze ist zurück

Mario Götze trainiert nach fünf Monaten Pause wegen seiner Stoffwechselstörung wieder mit der Mannschaft von Borussia Dortmund. Er hat sich verändert. Von Andreas Schopf

Aus Sicht kommender Generationen mag es relativ egal sein, was Mario Götze von nun an mit seiner Karriere anstellt. Dieser eine Moment von Rio, der Genie-Streich in der 113. Minute, wird in jeder Fußballhistorie seinen Platz haben. Der Junge aus Memmingen, der Deutschland zum Weltmeister 2014 gemacht hat. Da wird vieles andere zur Randnotiz. Eine solche würde – Stand jetzt – lauten: Götze war ein Fußballer mit großem Talent. Und vergleichsweise kleiner Vereins-Karriere.

Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Aufgewachsen in Ronsberg im Ostallgäu, zieht seine Familie nach Dortmund, als Götze drei ist. Mit fünf fängt er im Stadtteil Hombruch das Fußballspielen an, meistens auf einem Ascheplatz. Nach einigen Jahren holt Borussia Dortmund den kleinen, aber hochveranlagten Jungen. Götze durchspielt alle Jugendteams, wird mit 17 Junioren-Europameister und Bundesliga-Debütant, ein Jahr später Nationalspieler, als jüngster Neuling seit Uwe Seeler. Medien und Fans jubeln ihn in den Himmel, er selbst bleibt auf dem Boden.

BVB-Fans lieben Mario Götze - bis er zu den Bayern wechselt

Nach dem Fachabitur absolviert er ein Praktikum in der BVB-Geschäftsstelle. Als ihn der damalige DFB-Sportdirektor Matthias Sammer als eines der größten Talente der deutschen Fußballgeschichte adelt und Boulevardblätter über die Millionen-Angebote aus Madrid und London spekulieren, wohnt „Götzinho“ noch im ausgebauten Dachgeschoss des Elternhauses. Er ist Fan von Michael Jackson und Leonardo DiCaprio, zockt gerne an der Konsole und mag die Apfelspätzle seiner Oma.

Die Fans in Dortmund lieben ihren normal gebliebenen Mario mit dezentem Hang zur Pummeligkeit, der auf dem Platz immer ein wenig abwesend wirkt, abseits davon kaum Ecken und Kanten zeigt. Bis er 2013 für 37 Millionen Euro zum roten Erzfeind nach München wechselt. Die Schadenfreude der Anhänger ist umso größer, als er dort seinen Stammplatz vor allem auf der Ersatzbank hat. Tipps kann er sich bei seinen zwei Brüdern holen: Der kleinere Felix spielt beim FC Bayern. Der größere Fabian kickte ehemals bei Unterhaching.

Mario Götze trainiert wieder - und wirkt athletischer

2016 kehrt Mario als ausgemusterter Weltmeistermacher zurück zum BVB. So mancher hat ihm den Ausflug in den Freistaat nicht verziehen. Zumal er auch in Dortmund nicht an alte Zeiten anknüpfen kann. Ständig klagt er über Wehwehchen.

Im Februar wird bekannt, warum: Er leidet an einer Stoffwechselstörung. Fünf Monate fällt Götze aus, absolviert eine Reha. Zwischendurch verlobt er sich mit dem Model Ann-Kathrin Brömmel, das er 2012 bei einem Abendessen mit Freunden kennengelernt hat.

Jetzt ist er zurück. „Ich freue mich unendlich, wieder auf dem Platz zu stehen“, postet er. Beim Trainingsauftakt des BVB zeigt sich der 25-Jährige schlanker und athletischer als zuvor, hoch motiviert, es all denen zu zeigen, die seine Karriere dem Ende nahe sahen und ihm keinen historischen Moment mehr zutrauen.