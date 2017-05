2017-05-16 22:28:31.0

Fußball Deutsche U17 scheitert im EM-Halbfinale an Spanien

Für die deutsche U17-Nationalmannschaft ist der Traum von der Europameisterschaft vorbei. Sie verlor im Elfmeterschießen gegen Spanien.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat nach einem Elfmeterkrimi im Halbfinale gegen Spanien das Endspiel der EM in Kroatien verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück unterlag am Dienstagabend Vorjahresfinalist Spanien mit 2:4 (0:0, 0:0) im Elfmeterschießen.

Erik Majetschak und Lars Lukas Mai vergaben ihre Versuche in der Entscheidung vom Punkt, die nach dem neuen ABBA-Modus ausgetragen wurde. Die deutschen Nachwuchs-Fußballer scheiterten auch schon im Vorjahr im Halbfinale an Spanien. Die Iberer treffen im Endspiel am Freitag auf England, das die Türkei mit 2:1 bezwang. dpa