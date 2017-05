2017-05-20 13:01:40.0

Fußball Deutsche U20 verliert bei Fußball-WM zum Auftakt gegen Venezuela

Die deutsche Elf hatte sich bei der U20 einen anderen Start gewünscht. Gegen Venezuela kassierte das Team eine 0:2-Niederlage.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Fußball-Weltmeisterschaft in Südkorea gestartet. Die Auswahl von Trainer Guido Streichsbier verlor am Samstag in Daejeon mit 0:2 (0:0) gegen Venezuela. Ronaldo Peña (50. Minute) und Sergio Córdova (54.) erzielten die Tore vor 5449 Zuschauern für die Südamerikaner.

«Ich wusste, dass wir aufgrund unserer kurzen Vorbereitung etwas Zeit brauchen werden, um in das Spiel zu finden. Defensiv haben wir zu Beginn gut gestanden», sagte Streichsbier. «Nach 30 Minuten hatten wir das Spiel unter Kontrolle. In der zweiten Hälfte wollten wir offensiv noch gefährlicher werden, haben dann aber zehn Minuten geschlafen. Anschließend hat uns leider die Fitness gefehlt, um zurückzukommen.»

ANZEIGE

U20-WM: Deutschland spielt noch gegen Mexiko und Vanuatu

Deutschland und Venezuela trafen erstmals mit ihren U20-Teams aufeinander. Weitere Gegner der deutschen Nachwuchs-Fußballer sind Mexiko am Dienstag und WM-Neuling Vanuatu am Freitag. Im zweiten Gruppenspiel gewann Mexiko am Samstag mit 3:2 gegen Vanuatu.