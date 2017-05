2017-05-08 07:35:09.0

Eishockey-WM Deutschland fordert Rekordweltmeister Russland

Auf Deutschland wartet bei der Eishockey-WM mit Rekordweltmeister Russland eine riesige Herausforderung. Wie Bundestrainer Marco Sturm Kapitän Christian Ehrhoff ersetzen will.

Drittes Spiel, dritte große Herausforderung: In Spiel drei der Vorrunde der Eishockey-WM in Köln und Paris wartet Rekordweltmeister Russland auf die die deutsche Nationalmannschaft. Ein deutscher Sieg wäre eine Sensation. Das Spiel ist am Montagnachmittag um 16.15 Uhr in Sport1 zu sehen.

Russland ist 27-facher Weltmeister, Rekordchampion und gilt neben Kanada und Schweden als Topfavorit des Turniers. Noch tritt die Sbornaja ohne Superstar Alexander Owetschkin an, der wie Deutschlands Nationalkeeper Philipp Grubauer mit den Washington Capitals in den Playoffs der nordamerikanischem Profiliga NHL gegen das Ausscheiden kämpft. Bislang gehören fünf NHL-Profis zum russischen Aufgebot, den Kern des Teams bilden Spieler aus der starken osteuropäischen Liga KHL. Trainer ist Oleg Snarok, der einst in der zweiten deutschen Liga spielte und einen deutschen Pass hat.

Das deutsche Eishockey-Team muss ein 2:7 gegen die starken Schweden verdauen, hat aber dank des 2:1-Sieg zum Auftakt gegen die USA schon drei Punkte auf dem angestrebten Weg ins Viertelfinale gesammelt. Russland rang Schweden mit 2:1 nach Penaltyschießen nieder und demütigte Italien mit einem 10:1-Sieg.

Eishockey-WM: Die Statistik spricht für Russland

Von 37 WM-Duellen gegen Russland hat die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes nur eins gewonnen: 2011 in der Vorrunde in Bratislava mit 2:0. Die höchste Niederlage war ein 2:18 im Jahr 1973.

Der frühere NHL-Verteidiger Christian Ehrhoff hat in den bisherigen beiden WM-Partien wegen einer Oberkörperverletzung gefehlt. In der nicht immer sicheren Defensive wurde der 34-Jährige schmerzlich vermisst, auch wenn er zuletzt nicht in Topform war. Ehrhoff droht das Turnier-Aus. Ein möglicher Einsatz gegen Russland soll erst am Montagmorgen entschieden werden. Bundestrainer Marco Sturm erwägt auch, Stürmer Yannic Seidenberg in der Abwehr einzusetzen. Die Position hat er in München schon gespielt.

Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm warnt vor Russland

Marco Sturm fordert eine Reaktion nach der 2:7-Klatsche gegen Schweden, warnte aber: "Die Chancen sind wie in den letzten beiden Spielen auch. Sie sind eine Klasse für sich."

Am Dienstag hat das deutsche Team spielfrei. Kapitän Ehrhoff hätte noch einen Tag Pause, um für die wichtige Vorrundenphase fit zu werden. Am Mittwoch trifft das DEB-Team auf die Slowakei. Es folgen Partien gegen Dänemark, Italien und Lettland - alles vermeintlich einfachere Gegner als in den ersten drei Spielen. dpa

