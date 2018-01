2018-01-16 17:30:00.0

Eishockey "Die Enttäuschung ist groß": Panther Holzmann ist bei Olympia nicht dabei

Bundestrainer Marco Sturm benennt seinen vorläufigen Kader für die Olympischen Spiele - der Augsburger Stürmer fehlt auf der Liste. Wie er das Ende seines Traums erlebt hat. Von Florian Eisele

Die Enttäuschung bei Thomas Holzmann saß tief: Als Bundestrainer Marco Sturm am Dienstag den vorläufigen Kader für das Olympische Eishockey-Turnier vorstellte, fehlte der Name des Stürmers der Augsburger Panther auf der Liste. Der Traum von Olympia 2018 – geplatzt. Der 30-Jährige sagte: „Die Enttäuschung ist groß, klar. Auch wenn ich mir jetzt nicht die allerhöchste Hoffnung gemacht habe.“

Eine Nachricht von DEB-Coach Sturm hatte Holzmann nicht bekommen: „Er hat im Vorfeld die angerufen, die dabei sind. Und als am Sonntag kein Anruf kam, konnte ich mir schon vorstellen, was los ist. Jetzt genieße ich eben meine erste Pause seit August.“

Beim Deutschland Cup, der im November ohne einige Stammkräfte wie Patrick Reimer in Augsburg stattfand, schien „Woody“ seine Chance genutzt zu haben: Er absolvierte alle drei Spiele des deutschen Teams gegen Russland, die Slowakei und die USA. Gegen die Nordamerika-Auswahl gelang ihm sein erstes Länderspieltor. Danach musste Holzmann aber lange warten, ehe er wieder über einen Treffer jubeln konnte: Nach der Länderspielpause gerieten die Augsburger Panther in eine Krise – und mit ihnen auch Holzmann selbst. Die Ladehemmung des Angreifers dauerte insgesamt 17 Spiele an. Mittlerweile zeigt sowohl die Formkurve der Panther als auch die von Holzmann wieder nach oben. Aktuell kommt er auf neun Tore und acht Vorlagen in der DEL-Saison.

Ein schwacher Trost für Holzmann: Auch andere Spieler müssen ihren Olympia-Traum noch begraben. Aus dem aktuellen, 30 Mann starken Kader muss Bundestrainer Marco Sturm bis nächsten Dienstag noch fünf Spieler streichen. Das ist für Sturm selbst nicht einfach, wie er bei der Kadervorstellung sagte: „Das waren harte Entscheidungen. Jeder will bei Olympia dabei sein und gibt alles.“ Damit ist Betreuer Marco Nachrichter der einzige Augsburger im DEB-Team: Er reist als Betreuer ins südkoreanische Pyeongchang.

Die zweite Nominierungsrunde findet am 23. Januar statt

In der zweiten Nominierungsrunde eine Woche später, am 23. Januar, wird das Team Deutschland komplettiert. Im Eishockey wurde in der ersten Runde ein Pool von 30 Spielern aufgeboten, von denen bis am 23. Januar noch fünf gestrichen werden, um die zugelassene Mannschaftsgröße von 25 nicht zu übersteigen. Im 30-er Pool steht noch Daniel Pietta (Krefeld Pinguine), der sich kurzfristig verletzt hat.



Der bisherige DEB-Kader:

Eishockey Männer (25 Athleten von 30 – aus diesem 30-er Pool werden bis zum 23. Januar noch 5 gestrichen): Konrad Abeltshauser (EHC Red Bull München), Sinan Akdag (Adler Mannheim), Danny aus den Birken (EHC Red Bull München), Daryl Boyle (EHC Red Bull München), Yasin Ehliz (Thomas Sabo Ice Tigers), Christian Ehrhoff (Kölner Haie), Dennis Endras (Adler Mannheim), Gerrit Fauser (Grizzlys Wolfsburg), Marcel Goc (Adler Mannheim), Patrick Hager (EHC Red Bull München), Frank Hördler (Eisbären Berlin), Dominik Kahun (EHC Red Bull München), Marcus Kink (Adler Mannheim), Justin Krueger (SC Bern), Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg), Brooks Macek (EHC Red Bull München), Frank Mauer (EHC Red Bull München), Moritz Müller (Kölner Haie), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG), Marcel Noebels (Eisbären Berlin), Leonhard Pföderl (Thomas Sabo Ice Tigers), Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt), Daniel Pietta (Krefeld Pinguine/kurzfristig verletzt), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Patrick Reimer (Thomas Sabo Ice Tigers), Denis Reul (Adler Mannheim), Felix Schütz (Kölner Haie), Yannic Seidenberg (EHC Red Bull München), David Wolf (Adler Mannheim).

